“أدنوك للغاز” الإماراتية تحقق دخلاً صافياً بأكثر من 4 مليارات درهم للربع الثاني من 2024

afp_tickers

2دقائق

أعلنت “أدنوك للغاز بي إل سي” الإماراتية الاثنين، عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام 2024، محققةً دخلاً صافياً بلغ 4,36 مليارات درهم (1,18 مليار دولار) بزيادة نسبتها 21 في المئة على أساس سنوي.

وسجلت إيرادات الشركة في الربع الثاني “زيادة قدرها 13% على أساس سنوي وبلغت 22.31 مليار درهم، وجاءت الزيادة بفضل النمو السكاني والصناعي في دولة الإمارات، ليساهم في ارتفاع الطلب على الغاز وزيادة حجم المبيعات في السوق المحلية”، وفق بيان الشركة.

وأضافت أن ذلك انعكس على أداء الشركة المالي حيث توفّر “أدنوك للغاز” أكثر من “60% من احتياجات غاز المبيعات في الدولة، لدعم تطوير القطاعات الصناعية الرئيسية والنمو في قطاع البتروكيماويات”.

وقال أحمد العبري، الرئيس التنفيذي لشركة “أدنوك للغاز”، إن نتائج الشركة المالية القوية في الربع الثاني من هذا العام “تعكس التركيز على النمو، وتعزيز الإيرادات والربحية بشكل كبير مع الاستمرار في الحفاظ على هامش ربح مناسب”، مشيراً إلى أن زيادة صافي أرباح الشركة بنسبة 21% في الربع الثاني “تؤكد الالتزام بتعزيز الأداء وتوظيف الكفاءات بالشكل الأمثل وتحسين التكاليف”.

وأعلنت الشركة زيادة الأرباح السنوية للسهم الواحد بنسبة 5% تماشياً مع سياستها لتوزيع أرباح بقيمة إجمالية قدرها 12,52 مليار درهم للعام المالي 2024 بأكمله.

ووافق مجلس إدارة الشركة على توزيع أرباح مرحلية أولية نقدية بقيمة 6,26 مليارات درهم في أيلول/سبتمبر 2024، حيث تعادل الأرباح المرحلية المعتمدة 8,164 فلس للسهم الواحد.

وسيتم توزيع أرباح نهائية نقدية بقيمة 6,26 مليارات درهم بعد الموافقة عليها في الاجتماع السنوي العام.

بور/