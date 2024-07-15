“أدنوك للغاز” ترسي عقودًا لتوسيع البنية التحتية للغاز في الإمارات

afp_tickers

2دقائق

أعلنت شركة “أدنوك للغاز” الإماراتية عن ترسية عقود أعمال الهندسة والمشتريات والبناء، لتنفيذ الحزم المتبقية من مشروع توسعة شبكة خطوط أنابيب الغاز الطبيعي في الإمارات “استدامة”.

وتم إرساء عقود أعمال الهندسة والمشتريات والبناء البالغ قيمتها 2 مليار درهم (550 مليون دولار) على كل من مجموعة “الجرافات البحرية الوطنية” وشركة “جلفار” للهندسة والمقاولات.

وسيتم إعادة توجيه ما يقارب من 70% من قيمة العقود إلى الاقتصاد المحلي من خلال “برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني” بهدف دعم وتنويع النمو الاقتصادي المحلي.

يهدف مشروع “استدامة” إلى زيادة طول شبكة خطوط أنابيب الغاز الطبيعي والذي تديره الشركة من 3200 كيلومتر إلى أكثر من 3500 كيلومتر، ما يتيح نقل كميات أكبر من الغاز الطبيعي إلى العملاء في الإمارات الشمالية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة التابعة لشركة “أدنوك” النفطية الحكومية العملاقة أحمد العبري: “على إثر قرار نقل ملكية مشروع ’استدامة‘ إلى ’أدنوك‘، فإن الشركة ستواصل الاستفادة من توسعة شبكة خطوط الأنابيب، وتحسين كفاءة النفقات الرأسمالية لتحقيق أقصى قيمة لمساهمي الشركة”.

أم/نور