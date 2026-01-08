“أكثر من مليون” أسرة في أوكرانيا أصبحت بلا تدفئة ولا مياه بعد ضربات روسية (وزير)

أعلن وزير أوكراني الخميس أن “أكثر من مليون أسرة” في منطقة دنيبروبتروفسك بوسط أوكرانيا باتت محرومة من المياه والكهرباء في ظل حرارة متدنية جدا، بعد ضربات روسية ليلية استهدفت البنى التحتية للطاقة.

وأفادت شركة الطاقة الأوكرانية “أوكرإنرغو” أن البنى التحتية في منطقتي دنيبروبتروفسك وزابوريجيا في الجنوب أصيبت ليلا بضربات مكثفة من طائرات مسيّرة روسية، ما أدى إلى انقطاعات في التيار الكهربائي.

وأوضح نائب رئيس الوزراء لإعادة إعمار أوكرانيا أوليكسي كوليبا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن “أعمال التصليح تتواصل في منطقة دنيبروبتروفسك لإعادة توفير التدفئة والمياه لأكثر من مليون مشترك”.

وأشار كوليبا إلى أن “التيار الكهربائي أُعيد” في منطقة زابوريجيا، “ويستمر توفير التدفئة والمياه”.

أما شركة الطاقة “ديتيك” فأكدت أن الكهرباء “أُعيدت” إلى “جزء من البنى التحتية الحيوية في المنطقة” في دنيبروبتروفسك.

وأضافت “سنبذل قصارى جهدنا لإعادة الكهرباء إلى المنازل”.

وخلال الليل، أعلن حاكم دنيبروبتروفسك، فلاديسلاف غايفانينكو أن “منشأة حيوية تغذي معظم أنحاء المنطقة بالكهرباء (…) تعرّضت لأضرار” جراء الضربات الروسية.

ودأبت روسيا منذ بداية غزوها أوكرانيا عام 2022 على قصف البنى التحتية للطاقة الأوكرانية باستخدام المسيّرات والصواريخ.

وتكثّفت الهجمات في الأشهر الأخيرة مع اقتراب فصل الشتاء.

