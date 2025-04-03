“أمازون” تستعد لإطلاق أول الأقمار الاصطناعية في كوكبتها المخصصة لتوفير الإنترنت

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تستعد شركة “أمازون” المملوكة لجيف بيزوس لإطلاق أول الأقمار الاصطناعية من مجموعتها المخصصة لتوفير خدمة الإنترنت من الفضاء، على غرار شبكة “ستارلينك” المنافِسة التابعة لإيلون ماسك.

وتتمثل مهمة “كايبر أطلس 1” Kuiper Atlas 1 في إطلاق 27 قمرا اصطناعيا بواسطة صاروخ “أطلس 5” االتابع لمجموعة “يونايتد لونش ألاّينس” التي تضم شركتي “بوينغ” و”لوكهيد مارتن”.

وحُدد ظهر التاسع من نيسان/أبريل بالتوقيت المحلي (16,00 ت غ) موعدا لإطلاق الصاروخ من قاعدة كاب كانافيرال في فلوريدا، بحسب “يونايتد لونش ألاّينس” التي سبق أن أطلقت نموذجين أوليين من الأقمار الاصطناعية لحساب “أمازون” في خريف عام 2023.

وستشكّل هذه الأقمار الاصطناعية الـ27 التابعة لمشروع “كايبر” باكورة كوكبة ستضم في نهاية المطاف أكثر من 3200 قمر اصطناعي في المدار المنخفض، بهدف توفير خدمة الإنترنت العالي السرعة إلى المناطق النائية في العالم، ومنها مناطق التي تشهد حروبا وكوارث.

وأعلنت “أمازون” أن خدمة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية هذه ستصبح متوافرة سنة 2025. وتهدف الشركة المملوكة للملياردير جيف بيزوس، إلى التنافس بشكل مباشر مع كوكبة “ستارلينك” التابعة لإيلون ماسك.

وباتت كوكبة برنامج “ستارلينك” الذي أُطلق قبل سنوات تضم راهنا أكثر من 6750 قمرا اصطناعيا في المدار، وفق موقعها على الإنترنت، كما أنها الشركة الرائدة عالميا في هذه السوق المزدهرة.

شا/ب ح/جك