“أمازون” تعلن إلغاء 16 ألف وظيفة حول العالم

أعلنت أمازون الأربعاء عن إلغاء 16 ألف وظيفة حول العالم في إطار خطة إعادة هيكلة أُعلن عنها في تشرين الأول/أكتوبر، عندما كشف عملاق التجارة الإلكترونية عن خطط لإلغاء 14 ألف وظيفة.

وقالت نائبة الرئيس الأولى بيث غاليتي في بيان إن عمليات التسريح تهدف إلى “تقليل المستويات الإدارية وتعزيز الشعور بالمسؤولية وإزالة البيروقراطية”.

وذكرت تقارير إعلامية في تشرين الأول/أكتوبر أن نحو 30 ألف وظيفة يُخطَّط للاستغناء عنها في المجموع، ستطال قرابة 10% من أصل 350 ألف وظيفة مكتبية لدى أمازون، دون أن توثر في العاملين بقطاع التوزيع والمستودعات والذين يشكلون الغالبية العظمى من 1,5 مليون موظف لدى الشركة.

وامتنعت الشركة آنذاك عن التعليق على هذه التقارير التي أشارت إلى أنها تأتي وسط زيادة الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي.

ولم تقدم أمازون أي تفاصيل عن الاقتطاعات الأخيرة الأربعاء، واكتفت بالقول إن “كل فريق سيواصل تقييم الشعور بالمسؤولية وسرعة الإنجاز والقدرة على الابتكار لتلبية احتياجات العملاء وإجراء التعديلات اللازمة”.

وستعلن الشركة نتائجها لعام 2025 في 6 شباط/فبراير خلال مؤتمر عبر الهاتف سيتم بثه مباشرة.

