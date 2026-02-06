The Swiss voice in the world since 1935
“أمازون” تعلن عن نتائج أفضل من المتوقع للربع الأخير بدفع من الحوسبة السحابية

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أعلنت “أمازون” عن نتائج للربع الأخير كانت أفضل من المتوقّع مع أرباح صافية بقيمة 21,2 مليار دولار أتت مدفوعة خصوصا بارتفاع أنشطة الحوسبة السحابية، غير أن هذه الأرقام لم ترتق إلى آمال الأسواق.

وفي خلال العام 2025، بلغت الأرباح الصافية للعملاق الأميركي 77,7 مليار دولار، في ارتفاع نسبته 31,2 % بالمقارنة مع 2024، في حين ازداد رقم الأعمال بأكثر من 12 % ليصل إلى 716,9 مليار دولار.

وقال المدير التنفيذي للمجموعة آندي جاسي في بيان إن هذا النموّ يعزى إلى “قدرتنا على الابتكار بوتيرة سريعة ونحن نرصد المشاكل التي تواجه العملاء ونعكف على حلّها”.

وأتت هذه النتائج مدفوعة خصوصا بأنشطة الحوسبة السحابية التي تحتلّ فيها “أمازون” مرتبة الصدارة، لكن النموّ لم يكن على قدر ذاك المسجّل عند المنافسين “مايكروسوفت” و”ألفابت”.

ويبدو أن هذه النتائج لم تكن كافية لإرضاء المستثمرين. وفي ختام المداولات في بورصة وول ستريت، تراجعت أسهم “أمازون” بنسبة 4,42 % قبل أن تخسر 9 % من قيمتها.

وقد أعلنت “أمازون” الثلاثاء عن إلغاء 16 ألف وظيفة، بعد ثلاثة أشهر من موجة أولى طالت 14 ألف موظّف، أي حوالى 10 % من إجمالي العاملين الـ35 ألفا في الوظائف الداعمة أو الاستراتيجية.

الس/م ن/سام

