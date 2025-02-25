“أنثروبيك” تطلق نسخة جديدة من برنامجها “كلود” القائم على الذكاء الاصطناعي

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أطلقت شركة “انثروبيك” الأميركية الناشئة والمنافسة لـ”أوبن ايه آي” (مع تشات جي بي تي)، نموذجا جديدا من برنامجها القائم على الذكاء الاصطناعي يَعد بتوفير الكثير من الوقت لمطوري تكنولوجيا المعلومات، في حين يتواصل السباق على البرامج المساعِدة القائمة على الذكاء الاصطناعي.

وقال المشارك في تأسيس “أنثروبيك” جاريد كابلان، في حديث إلى وكالة فرانس برس، إن “كلود 3,7 سونيت” “أفضل بكثير” لتشفير البرامج.

وأكد أنّ الأهم هو أنّه نموذج “هجين”، مضيفا “يمكنه توفير إجابات فورية على أي سؤال”، على غرار الإصدار السابق 3,5 الذي أُطلق في أيلول/سبتمبر، “ويأخذ وقته للإجابة على مواضيع تتسم بتعقيد أكبر”.

وهذا يجعل برنامج “كلود” الجديد أكثر قدرة على اتباع التعليمات أو كتابة مستندات أطول أو إجراء تحليلات أكثر تعقيدا، بحسب كابلان.

شهد عام 2023 سباقا على البرامج المنافسة لـ”تشات جي بي تي”. ومُذّاك، اكتسبت الأدوات المُساعِدة القائمة على الذكاء الاصطناعي قدرات مرتبطة بالفهم وحتى إنتاج الصور والأصوات (تعدد الوسائط)، وباتت راهنا تكتسب ميزات مرتبطة بالمنطق والاستقلالية.

كانت “أوبن ايه آي” رائدة مجددا بإصدار o1 في أيلول/سبتمبر، وهو أول نموذج يتميّز بالمنطق، أي أنه يعرض مراحل “تفكيره” قبل التوصل إلى إجابة.

لكن شركة “انثروبيك” التي أسسها عاملون سابقون في “أوبن ايه آي” عام 2021، تفوّقت عليه في مجال الاستقلالية من خلال إطلاق “كمبيوتر يوز” في تشرين الأول/أكتوبر، وهي وظيفة مجردة تتيح لـ”كلود” استخدام أجهزة الكمبيوتر كما يستخدمه البشر، أي أنه يتصفح الإنترنت وينقر عبر المواقع الالكترونية ويُدخل نصا ويستخدم برامج مختلفة.

جوج/رك/جك