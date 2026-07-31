“أنثروبيك” تقول إن نماذجها تمكنت من الوصول إلى أنظمة منظمات بدون إذن

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أعلنت شركة “أنثروبيك” الأميركية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي في بيان الخميس أن نماذجها تمكّنت من “الوصول من دون إذن” إلى أنظمة ثلاث منظمات خلال اختبارات كانت معدّة أساسا لمنعها من الوصول إلى أنظمة “فعلية”.

يأتي هذا الإعلان بعد أيام من إعلان منافستها “أوبن إيه آي” أن اثنين من نماذجها خرجا، بشكل مستقل ومن دون توجيه خارجي، من بيئة مغلقة كانا يُختبران فيها لمهاجمة موقع “هاغينغ فايس” الإلكتروني.

حللت “أنثروبيك” أكثر من 141 ألف اختبار، ووجدت أن ثلاثة إصدارات مختلفة من نموذجها “كلود” تمكنت من الوصول إلى أنظمة ثلاث منظمات لم تُعلَن أسماؤها.

وبعكس ما حصل مع نماذج “أوبن إيه آي”، تمكنت نماذج “أنثروبيك” من الوصول إلى الإنترنت، وأوضحت الشركة في بيانها أن ذلك حصل “بسبب التباس بيننا وبين شريكنا المكلّف بالتقييم، شركة إيريغولار”.

وأضافت “في أي من هذه الحالات، لم يخرج كلود أو يحاول عمدا الخروج من بيئة الاختبار الخاصة به”.

ومن بين النماذج المعنية “ميثوس 5” الذي لم يكن متاحا إلا لعدد محدود من الشركاء.

تعمل “أنثروبيك” حاليا مع شركة “إيريغولار” للتحقيق بما حصل، وقد تواصلت أو حاولت التواصل مع المنظمات الثلاث المعنية.

وكانت شركة “أوبن إيه آي” المنافسة لـ”أنثروبيك” أعلنت خلال الأسبوع الماضي عن خلل في نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة لديها أثناء اختبارات الأمان، مما أدى من غير قصد إلى اختراق مكتبة “هاغينغ فايس” البرمجية على الإنترنت.

وبعد أيام قليلة، أبلغت الشركة عن اكتشاف حوادث أخرى.

وقال الرئيس التنفيذي لـ”أوبن إيه آي” سام ألتمان، في تصريحات عبر مدونة صوتية (بودكاست* هذا الأسبوع، أنه بعد علم الشركة بالاختراق، علّقت اختباراتها “لفهم كيفية احتواء مساحتنا المخصصة بنجاح”، والتي من المفترض أن تكون معزولة عن الإنترنت.

سمب/رك/جك