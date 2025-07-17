“أوبر” تستثمر 300 مليون دولار في “لوسيد” وتطوّر سياراتها للأجرة الآلية

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أعلنت منصة “أوبر” لخدمات الأجرة الخميس الاستحواذ على أسهم بقيمة 300 مليون دولار في شركة “لوسيد” الأميركية لتصنيع السيارات الكهربائية، بهدف إنشاء أسطولها الخاص من سيارات الأجرة الآلية.

تستقطب سوق سيارات الأجرة الذاتية القيادة الناشئة اهتماما كبيرا، وتُعدّ شركة “وايمو” التابعة لـ”غوغل” الأفضل وضعا في الولايات المتحدة في هذا المجال حاليا.

أطلقت “تيسلا” أول خدمة سيارات أجرة آلية لها في أوستن بولاية تكساس في نهاية حزيران/يونيو، ضمن منطقة محددة وبأسطول محدود للغاية.

ودخلت “أوبر” في شراكة مع “وايمو”، وتُقدّم حاليا رحلات بسيارات ذاتية القيادة في أتلانتا بولاية جورجيا وفي أوستن.

لكن الصفقة التي أُعلنت الخميس تأتي على نطاق مختلف تماما، إذ استحوذت “أوبر” على حصة في “لوسيد” من خلال زيادة محجوزة لها في رأس مال الشركة.

بالسعر الحالي، يُمثّل مبلغ 300 مليون دولار الذي تُخطط “أوبر” لاستثماره حوالى 3% من رأس مال “لوسيد”.

وأدى هذا الخبر إلى ارتفاع سهم شركة تصنيع السيارات الكهربائية بنحو 30% قرابة الساعة 14,40 ت غ في وول ستريت.

كجزء من الاتفاقية، تلتزم “أوبر” شراء ما لا يقل عن 20 ألف سيارة ذاتية القيادة مبنية على طراز “اس يو في لوسيد غرافيتي”، خلال ست سنوات من بدء الإنتاج في النصف الثاني من عام 2026.

ستُطوَّر هذه السيارات التي ستكون مملوكة لـ”أوبر” وقابلة للاستخدام فقط من خلال منصتها، خصيصا للشركة، بالتعاون مع شركة “نورو” Nuro الناشئة المتخصصة في برمجيات القيادة الذاتية.

بالإضافة إلى “لوسيد”، ستستثمر “أوبر” أيضا في “نورو”، وفق بيان نُشر الخميس.

تخطط “أوبر” لنشر سيارات “لوسيد” الذاتية القيادة في “مدينة أميركية رئيسية” بحلول نهاية عام 2026.

أعلنت شركتا “لوسيد” و”نورو” اختبار نموذج أولي لسيارة أجرة آلية في مسار مغلق في لاس فيغاس.

وكانت “أوبر” و”بايدو” أعلنتا الثلاثاء عن تعاون لدمج سيارات “أبولو غو” Apollo Go الذاتية القيادة المصنعة من عملاق التكنولوجيا الصيني ضمن عروض منصة الحجز في الكثير من الأسواق خارج الولايات المتحدة والصين.

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