The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

“أوبر” تستثمر 300 مليون دولار في “لوسيد” وتطوّر سياراتها للأجرة الآلية

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

أعلنت منصة “أوبر” لخدمات الأجرة الخميس الاستحواذ على أسهم بقيمة 300 مليون دولار في شركة “لوسيد” الأميركية لتصنيع السيارات الكهربائية، بهدف إنشاء أسطولها الخاص من سيارات الأجرة الآلية.

تستقطب سوق سيارات الأجرة الذاتية القيادة الناشئة اهتماما كبيرا، وتُعدّ شركة “وايمو” التابعة لـ”غوغل” الأفضل وضعا في الولايات المتحدة في هذا المجال حاليا.

أطلقت “تيسلا” أول خدمة سيارات أجرة آلية لها في أوستن بولاية تكساس في نهاية حزيران/يونيو، ضمن منطقة محددة وبأسطول محدود للغاية.

ودخلت “أوبر” في شراكة مع “وايمو”، وتُقدّم حاليا رحلات بسيارات ذاتية القيادة في أتلانتا بولاية جورجيا وفي أوستن.

لكن الصفقة التي أُعلنت الخميس تأتي على نطاق مختلف تماما، إذ استحوذت “أوبر” على حصة في “لوسيد” من خلال زيادة محجوزة لها في رأس مال الشركة.

بالسعر الحالي، يُمثّل مبلغ 300 مليون دولار الذي تُخطط “أوبر” لاستثماره حوالى 3% من رأس مال “لوسيد”.

وأدى هذا الخبر إلى ارتفاع سهم شركة تصنيع السيارات الكهربائية بنحو 30% قرابة الساعة 14,40 ت غ في وول ستريت.

كجزء من الاتفاقية، تلتزم “أوبر” شراء ما لا يقل عن 20 ألف سيارة ذاتية القيادة مبنية على طراز “اس يو في لوسيد غرافيتي”، خلال ست سنوات من بدء الإنتاج في النصف الثاني من عام 2026.

ستُطوَّر هذه السيارات التي ستكون مملوكة لـ”أوبر” وقابلة للاستخدام فقط من خلال منصتها، خصيصا للشركة، بالتعاون مع شركة “نورو” Nuro الناشئة المتخصصة في برمجيات القيادة الذاتية.

بالإضافة إلى “لوسيد”، ستستثمر “أوبر” أيضا في “نورو”، وفق بيان نُشر الخميس.

تخطط “أوبر” لنشر سيارات “لوسيد” الذاتية القيادة في “مدينة أميركية رئيسية” بحلول نهاية عام 2026.

أعلنت شركتا “لوسيد” و”نورو” اختبار نموذج أولي لسيارة أجرة آلية في مسار مغلق في لاس فيغاس.

وكانت “أوبر” و”بايدو” أعلنتا الثلاثاء عن تعاون لدمج سيارات “أبولو غو” Apollo Go الذاتية القيادة المصنعة من عملاق التكنولوجيا الصيني ضمن عروض منصة الحجز في الكثير من الأسواق خارج الولايات المتحدة والصين.

تو/جك/ب ق

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بولين توروبان

هل هاجرت إلى سويسرا؟ وما هي تجاربك؟

ما الظروف التي رافقت هجرتك إلى سويسرا؟ وما الأسباب التي دفعتك إلى البقاء أو الرحيل؟

شارك في الحوار
6 إعجاب
17 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما مدى أهمية الموارد المشتركة في عالم اليوم؟

هل ما تزال الموارد المشتركة مهمة في ظل الاقتصاد العالمي والعولمة؟

شارك في الحوار
6 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: مارك لويتينيغّر

ما هي تجربتك مع أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات؟

تواجه سويسرا أزمة سكن آخذة في التفاقم. برأيك، ما السبل الممكنة لتفادي هذه الأزمة؟

شارك في الحوار
54 إعجاب
60 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية