“أوبك بلاس” يزيد إنتاج النفط بأكثر من المتوقع بعد الهجوم على إيران

قرر تحالف “أوبك بلاس” الأحد زيادة انتاج النفط بأعلى من المتوقع، غداة بدء الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما على إيران، تردّ عليه طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات نحو دول عدة في منطقة الخليج والشرق الأوسط.

وانتهى اجتماع لثمانية أعضاء في التحالف، بينهم روسيا والسعودية ودول خليجية أخرى، إلى “تعديل الإنتاج” بمقدار 206 آلاف برميل في اليوم، بحسب بيان لهذه الدول أكدت أن التعديل “سيتمّ تطبيقه في نيسان/أبريل”.

وكانت تقديرات الأسواق ترجح زيادة الإنتاج بمقدار 137 ألف برميل يوميا.

ولم يشِر البيان إلى الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، بل عزا زيادة الانتاج الى “استقرار التوقعات الاقتصادية العالمية” في ظل أساسيات السوق “الصحية”.

ويثير النزاع خشية من أن يؤثر على أسواق الخام، خصوصا في حال تأثر حركة الملاحة في مضيق هرمز الذي يمرّ عبره نحو 20 في المئة من الإمدادات العالمية للنفط المنقول بحرا.

ورجح المحلل خورخي ليون أن مقدار زيادة الانتاج لن يحول دون ارتفاع أسعار النفط مع استئناف التداولات صباح الاثنين بعد عطلة نهاية الأسبوع.

وقال “اذا بات النفط غير قادر على المرور عبر هرمز، لن تؤدي 206 آلاف برميل يوميا دورا كبيرا في تهدئة الأسواق”، معتبرا أن “الأمور اللوجستية وحركة العبور هي حاليا أهم من مستويات الانتاج المرغوبة”.

وأفادت البعثة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر فرانس برس السبت بأن الحرس الثوري الإيراني أبلغ سفن الشحن بأنه لن يتم السماح “لأي سفينة بالمرور عبر مضيق هرمز”.

وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، الأحد، أن ناقلة نفط تعرضت لضربات أثناء محاولتها عبور المضيق “بشكل غير قانوني”، ما أدى إلى إغراقها.

وعلّقت شركتا شحن كبيرتان السبت الملاحة عبر الخليج نتيجة النزاع الراهن، في خطوة من شأنها إبطاء حركة الإمدادات البحرية أكثر في المنطقة.

