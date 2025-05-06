“أوبن إيه آي” تتخلى عن مشروعها للتحول إلى شركة ربحية

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أعلن الرئيس التنفيذي لـ”أوبن إيه آي” سام ألتمان الاثنين تخلي الشركة التي تقف وراء “تشات جي بي تي” عن خطتها لتصبح ربحية، وهو ما شكّل موضع نزاع شرس من مراقبين لقطاع الذكاء الاصطناعي وأيضا من إيلون ماسك.

وكتب سام ألتمان في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى الموظفين نُشرت الاثنين على موقع الشركة الإلكتروني “أوبن إيه آي ليست شركة عادية ولن تكون كذلك أبدا”.

وقال “اتخذنا قرار البقاء كشركة غير ربحية بعد الاستماع إلى قادة المجتمع المدني والتحدث مع مكاتب المدعين العامين في كاليفورنيا وديلاوير”.

وأصبحت الشركة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي واحدة من أنجح الشركات الناشئة في تاريخ سيليكون فالي، بدفع خصوصا من النجاح الكبير لأداتها الخاصة بالذكاء الاصطناعي التوليدي “تشات جي بي تي” منذ نهاية 2022.

في أعقاب الأزمة التي حدثت داخل الشركة في 2023، أراد المستثمرون الرئيسيون في “أوبن إيه آي” أن يتمكنوا من تنمية استثماراتهم ضمن هيكلية قائمة على تحقيق الأرباح، خصوصا بالنظر إلى التكاليف الكبيرة المرتبطة بتصميم وتدريب ونشر نماذج الذكاء الاصطناعي مثل “تشات جي بي تي”.

وفي العام الماضي، كشفت “أوبن إيه آي” التي تكلف طموحاتها في مجال الذكاء الاصطناعي عشرات مليارات الدولارات من الاستثمارات، عن خطة للتحول إلى شركة ربحية في غضون عامين.

لكن منتقدي الخطة اعتبروا المشروع خطرا نظرا لقوة أدوات الذكاء الاصطناعي، ولأن هذا التغيير الهيكلي برأي هؤلاء من شأنه أن يضع مصالح المساهمين قبل مصالح المجتمع المدني.

– الشركة “ليست للبيع” –

وانتقد أغنى أغنياء العالم إيلون ماسك أيضا الخطة التي تتطلب موافقة ولايتي كاليفورنيا (حيث مقر “أوبن إيه آي”) وديلاوير (حيث مكان تسجيلها).

وكان ماسك وألتمان جزءا من الفريق المكون من 11 شخصا الذي أسس “أوبن إيه آي” في عام 2015، وقدّم الأول 45 مليون دولار في التمويل الأولي.

لكن علاقتهما أصبحت متوترة منذ أن غادر إيلون ماسك الشركة في عام 2018، بعد أن اتخذ إجراء قانونيا ضدها وعرض أيضا شراءها.

ثم رد سام ألتمان باختصار أن أوبن إيه آي “ليست للبيع”.

وبموجب خطة “أوبن إيه آي” الجديدة، سيكون الفرع المدرّ للإيرادات في الشركة قادرا على تحقيق الربح، ولكن الأهم من ذلك، فإنه سيظل تحت إشراف مجلس إدارة الشركة غير الربحية.

وقال ألتمان الاثنين إن البقاء كشركة غير ربحية “سيسمح لنا بمواصلة تحقيق تقدم سريع وآمن ومنح الجميع إمكانية الوصول إلى الذكاء الاصطناعي القوي”.

تبقى معرفة طريقة تفاعل المستثمرين مع قرار “أوبن إيه آي” بالتخلي عن استراتيجيتها، كما ستفعل شركة الاستثمار اليابانية “سوفتبنك” التي اشترطت تحوّل الشركة إلى ربحية لتنفيذ إعلانها الأخير عن استثمار ضخم بقيمة 30 مليار دولار.

وقد ينخفض هذا المبلغ حاليا إلى 20 مليار دولار، بحسب بند منصوص عليه في وثيقة رسمية.

وتُعد حصة “سوفتبنك” جزءا من جولة لجمع التمويل بقيمة 40 مليار دولار تم الإعلان عنها في أواخر آذار/مارس، وهي الأكبر على الإطلاق لشركة تكنولوجيا مملوكة للقطاع الخاص.

وتُقدر قيمة الشركة التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا في هذه الجولة الجديدة من التمويل بنحو 300 مليار دولار.

ارب/جك/ب ح