“أوبن إيه آي” تعلن أنها ستطرح الخميس نموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي GPT-5.6

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أعلنت شركة “أوبن ايه آي” الثلاثاء أنّها ستطرح نموذجها الجديد GPT-5.6 للعامّة الخميس، بعد تقارير أفادت بموافقة الحكومة الأميركية على طرحه على نطاق أوسع.

وأثار GPT-5.6 وغيره من نماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة بما في ذلك سلسلة “ميتوس” من شركة “أنثروبيك”، مخاوف بشأن ما يُوصَف بقدرة غير مسبوقة على تحديد ثغر البرمجيات، أي نقاط الضعف في الشيفرات البرمجية التي يمكن أن يستغلها القراصنة لاختراق أنظمة أو شن هجمات إلكترونية.

وكانت “اوبن ايه آي” أعلنت في أواخر حزيران/يونيو أنها أتاحت الوصول التجريبي إلى GPT-5.6 لمجموعة محدودة من الشركاء في الولايات المتحدة فقط، نزولا عند طلب واشنطن.

وتُعدّ النماذج اللغوية الكبيرة التكنولوجيا الأساسية التي تقوم عليها روبوتات المحادثة وأدوات ذكاء اصطناعي الأخرى، وذلك لقدرتها على معالجة كميات هائلة من البيانات الرقمية.

وتتضمّن سلسلة GPT-5.6 ثلاثة نماذج جديدة: “سول” وهو النموذج الرئيسي للشركة، و”تيرا” المخصص للاستخدامات اليومية، و”لونا” الذي يُعدّ خيارا سريعا ومنخفض التكلفة.

وقالت الشركة في بيان عبر اكس “إنّ مجموعة GPT-5.6 ونماذج سول وتيرا ولونا ستُصبح متاحة للعامة اعتبارا من الخميس”، مضيفة “نبدأ اعتبارا من اليوم إتاحة الوصول المبكر إلى هذه النماذج للمستخدمين حول العالم”.

ونقلت وكالة أنباء “أكسيوس” الأميركية عن مصدر قوله إن إدارة ترامب منحت “أوبن إيه آي” الضوء الأخضر لإطلاق GPT-5.6 على نطاق واسع، وذلك بعد إجراء اختبارات وعقد اجتماعات بين الشركة ومسؤولين في الحكومة.

وكانت شركة “أنثروبيك”، المنافسة الأبرز لـ”أوبن إيه آي”، أعلنت الأسبوع الفائت أنها ستتيح مجددا الوصول على مستوى العالم لأقوى نماذجها للذكاء الاصطناعي “فيبل 5” و”ميثوس 5″، بعد أن رفعت الحكومة الأميركية القيود المفروضة على أماكن طرحها.

قبل إطلاق “ميثوس”، كانت الإدارة الأميركية تسعى إلى خفض القيود المفروضة على الشركات المتخصصة بالذكاء الاصطناعي، لا رفعها، على أمل أن يساعد ذلك الولايات المتحدة في التفوق على الصين في سباق الذكاء الاصطناعي.

وتعمل الحكومة حاليا على وضع معايير لتحديد نماذج الذكاء الاصطناعي التي ستخضع لقيود أمنية جديدة، تنفيذا لأمر صادر عن البيت الأبيض.

وقالت “أوبن إيه آي” في حزيران/يونيو الفائت “لا نعتقد أن هذا النوع من الإجراءات الحكومية لتنظيم إتاحة النماذج ينبغي أن يصبح قاعدة على المدى البعيد”، لأنه “يحجب أفضل الأدوات” عن المستخدمين والشركات وغيرهم ممن يحتاجون إليها.

وأضافت الشركة أنها تعمل مع واشنطن “لإرساء إطار عمل للأمر التنفيذي المتعلق بالأمن السيبراني، ووضع آلية قابلة للتكرار لعمليات إطلاق النماذج المستقبلية”.

وأوضحت “أوبن ايه آي” أن تكلفة “تيرا” ستبلغ عند طرحه بشكل واسع نصف تكلفة نموذجها السابق GPT-5.5، في إطار سعيها إلى كسب زبائن جدد وسط منافسة شرسة مع شركتي “أنثروبيك” و”غوغل”.

وأودعت كل “أنثروبيك” و”أوبن ايه آي” ملفات سرية لدى الجهات الرقابية الأميركية بشأن خطط للاكتتاب العام، وسط تطلعات إلى تقييمات تقارب تريليون دولار، الأمر الذي يرفع الرهانات التجارية في المنافسة المحتدمة بينهما في مجال الذكاء الاصطناعي.

بور-كاف/رك/جك