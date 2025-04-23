“أوبن إيه آي” مهتمة بشراء متصفح “غوغل كروم” (إعلام)

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تبدي شركة “أوبن إيه آي” استعدادا لشراء متصفح “كروم” إذا اضطرت مالكته غوغل لبيع متصفحها الشهير في إطار محاكمة في قضية لمكافحة الاحتكار، بحسب شهادة أدلى بها أحد كبار المسؤولين التنفيذيين الثلاثاء ونشرتها وسائل إعلامية.

وكشف مدير المنتجات في “أوبن إيه آي” نك تورلي عن اهتمام الشركة الناشئة بمتصفح الإنترنت الأكثر انتشارا في العالم أثناء إدلائه بشهادته في محكمة بواشنطن العاصمة.

وتحدث تورلي أمام قاضٍ سيقرر الإجراءات التي سيُفرضها على غوغل بعد اتخاذ قرار تاريخي العام الماضي بأن مجموعة التكنولوجيا العملاقة تمارس احتكارا غير قانوني في مجال محركات البحث عبر الإنترنت.

ودعا محامو الحكومة الأميركية القاضي أميت ميهتا إلى إجبار غوغل على بيع متصفح “كروم”، بحجة أن الذكاء الاصطناعي على وشك تعزيز هيمنة عملاق التكنولوجيا في قطاع محركات البحث عبر الإنترنت.

وردت غوغل في القضية بأن الحكومة الأميركية تجاوزت نطاق الدعوى بكثير من خلال التوصية بإجبارها على بيع “كروم” وإبقاء خيار فرض بيع نظام تشغيل “أندرويد” للهواتف المحمولة مفتوحا.

وأشار رئيس الشؤون العالمية في غوغل كينت ووكر إلى أن القضية القانونية ركزت على اتفاقيات غوغل مع شركاء مثل آبل وسامسونغ لتوزيع أدوات البحث الخاصة بها.

كتب ووكر في تدوينة “اختارت وزارة العدل الأميركية الدفع بأجندة تدخلية متطرفة من شأنها الإضرار بالأميركيين وبريادة أميركا في مجال التكنولوجيا العالمية”.

وأضاف “اقتراح وزارة العدل المُبالغ فيه يتجاوز بكثير قرار المحكمة”.

وقدّر محلل في “بلومبرغ” سعر متصفح “كروم”، الذي يضم أكثر من ثلاثة مليارات مستخدم، بما لا يقل عن 15 مليار دولار.

صرح تورلي خلال شهادته أن شركة “أوبن إيه آي” تواصلت مع غوغل بشأن دمج تقنية البحث الخاصة بها في مساعدها “تشات جي بي تي”، لكن طلبها قوبل بالرفض، وفق تقارير إعلامية.

تُعدّ غوغل من بين شركات التكنولوجيا التي تستثمر بكثافة لتصبح من بين رواد الذكاء الاصطناعي، وهي تُدمج هذه التقنية في محركات البحث وغيرها من الخدمات عبر الإنترنت.

رفعت وزارة العدل دعوى ضد غوغل بشأن هيمنتها على البحث على الإنترنت في عام 2020.

وأصدر القاضي ميهتا حكما ضد غوغل في آب/أغسطس 2024، استأنفته مجموعة التكنولوجيا العملاقة.

غت-تو/جك/رك