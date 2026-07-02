“أوبن ايه آي” اقترحت على الحكومة الأميركية 5% من حصصها (إعلام)

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اقترحت شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة “اوبن ايه آي” على الحكومة الأميركية 5 في المئة من الحصص فيها، في مسعى إلى تلطيف الأجواء مع إدارة الرئيس دونالد ترامب، بحسب “فاينانشل تايمز”.

وما زالت هذه المباحثات في مراحلها الأولى وفي حال التوصّل إلى تفاهم، لا بدّ من سنّ قانون فدرالي.

ونقلت الصحيفة المالية عن مصادر مطلعة على المحادثات لم تكشف عن هويتها أن المدير سام ألتمان يعتبر أن مشاركة الدولة هذه تشكّل أفضل سبيل لتشارك عائدات الذكاء الاصطناعي.

وهي أشارت إلى أن ألتمان تطرّق إلى المسألة مع مسؤولين في البيت الأبيض ومع الرئيس دونالد ترامب ووزير التجارة هوارد لاتنيك والمالية سكوت بيسينت.

وبحسب “فاينانشل تايمز”، اقترح ألتمان المقدّرة قيمة شركته بحوالى 852 مليار دولار والذي يستعدّ لإدراج أسهمها في البورصة أن تقوم شركات أخرى للذكاء الاصطناعي بالمثل.

وفي مقال نشر في الصحيفة، طرح ألتمان فكرة “منتدى دولي بقيادة الولايات المتحدة” يكلّف بوضع المعايير وتحليل المخاطر وجعل “التكنولوجيا متاحة للشركات والدول التي تلتزم بالقواعد المعمول بها”.

تواجه شركات الذكاء الاصطناعي ضغوطا متزايدة من أوساط السياسة والرأي العام، في ظلّ مخاوف من تداعيات إنشاء مراكز ضخمة لتخزين البيانات ومخاطر الأمن السيبراني والانعكاسات على سوق العمل.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن في مطلع حزيران/يونيو نيّته الاجتماع بممثّلي شركات القطاع الكبرى للتناقش في احتمال استحصال الدولة على حصص فيها بهدف تبديد المخاوف.

ارب/م ن/جك