“أيه إم دي” تعلن أنها ستستثمر ما يصل إلى 5 مليارات دولار في أنثروبيك

afp_tickers

المشاركة

2دقائق

أعلنت “أيه إم دي” الأميركية لتصنيع أشباه الموصلات الأربعاء أنها تستعد لاستثمار ما يصل إلى خمسة مليارات دولار في “أنثروبيك” الناشئة للذكاء الاصطناعي، فيما أعلنت الشركتان عن شراكة تشمل كذلك طلبية كبيرة لشراء المعالجات.

ويعد الاتفاق مؤشرا على طموحات “أيه إم دي” ومقرها كالفورنيا لتصبح منافسة لـ”إنفيديا” في سوق شرائح الذكاء الاصطناعي ذات الأداء العالي.

ويتوقع بأن تشتري “أنثروبيك” بموجب الاتفاق ما يصل إلى 2 غيغاوات من أحدث رقائق “أيه إم دي” المعروفة باسم “إنستنكت إم آي450”.

وقالت “أيه إم دي” إن استخدام أول غيغاوات سيبدأ في 2027.

وقالت الرئيسة التنفيذية لـ”أيه إم دي” ليزا سو في بيان إن “هذا التعاون يجمع بين ريادة أنثروبيك في مجال الذكاء الاصطناعي المتقدم وبين الإمكانات الكاملة لحوسبة الأداء العالي التي توفرها أيه إم دي”.

وأضافت بأن الشركتين تتطلّعان لتسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.

وأضاف المؤسس المشارك لأنثروبيك توم براون أن “الوصول إلى قدرات الحوسبة أمر أساسي للحفاظ على كلود في طليعة التطور وتلبية الطلب من عملائنا”، في إشارة إلى روبوت الدردشة الذي طوّرته الشركة.

وقالت الشركة إن “أيه إم دي” التزمت، بموجب الشراكة، بالقيام بـ”استثمار استراتيجي في أسهم شركة أنثروبيك بقيمة تصل إلى خمسة مليارات دولار في المستقبل”.

تو-بيس/لين/ع ش