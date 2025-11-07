“إعصار من الفئة الخامسة” يضرب قطاع السيارات الأوروبي

يمر قطاع السيارات الأوروبي بـ”لحظة حاسمة” في تاريخه، إذ تتراجع الأرباح والمبيعات بشكل حاد، مع تسجيل سوق السيارات الكهربائية نتائج مُخيّبة للآمال، وتصاعد المنافسة الصينية، وإفراط بروكسل في التنظيم، بحسب أطراف فاعلة.

وفي يوم قطاع السيارات الذي نظمته هذا الأسبوع في باريس، منصة “بلاتفورم أوتوموبيل” (بي اف أيه) التي تمثل مصالح صناعة السيارات في فرنسا، دق جميع قادة الأعمال تقريبا ناقوس الخطر. وأكد لوك شاتيل، رئيس المنصة أن “الأرض تتزعزع تحت أقدامنا”، فيما اعتبر الرئيس التنفيذي لمجموعة رينو فرنسوا بروفوست أن “صناعتنا في منعطف دقيق، مع خطر التخلف”، ورأى المدير التنفيذي لشركة ستيلانتيس، أنطونيو فيلوسا أن “أوروبا تتراجع”…

– لماذا هذه الأزمة؟ –

يتفق قادة الأعمال وممثلو النقابات والمنظمات البيئية غير الحكومية على حدوث تغييرات في القطاع، على الرغم من أنهم لا ينتظرون جميعا توقعات أكثر قتامة.

وتحدث الرئيس التنفيذي لشركة مرسيدس أولا كالينيوس عن “تحول نشهده كل 100 عام، في بيئة يضربها إعصار من الفئة الخامسة”.

واعتبرت رئيسة الكونفدرالية الفرنسية الديموقراطية للعمل (سي إف دي تي) ماريليز ليون في حديث للصحافة هذا الأسبوع أن هذه اللحظة “تاريخية” و”حاسمة”.

ولم تتقدّم سوق السيارات لتبلغ مستوياتها ما قبل جائحة كوفيد. وانخفضت مبيعات السيارات الجديدة في أوروبا بنحو 3 ملايين وحدة في العام 2024 مقارنة بالعام 2019، لتصل إلى 10,6 ملايين. وفي فرنسا وحدها، بلغ الانخفاض 22% (2,21 مليون وحدة في العام 2019، و1,72 مليون وحدة في العام 2024).

ويفسر أوليفييه هانول، خبير السيارات في شركة رولان بيرجيه الاستشارية نقاط ضعف القطاع بثلاثة عوامل: السيارات الكهربائية، والحمائية الأميركية، وصعود الصين.

وقال “على أوروبا أن تحقق أسرع تحوّل نحو السيارات الكهربائية في العالم”، قائلا “سبقنا الصينيون الى حد بعيد، من دون أن يهدفوا إلى التخلي عن المحركات الحرارية بحلول العام 2035″، ولفت إلى أن الولايات المتحدة، بقيادة دونالد ترامب “تتجه ببطء نحو السيارات الكهربائية”.

– الموعد النهائي في 2035؟ –

يعتزم الاتحاد الأوروبي حظر السيارات الحرارية والهجينة الجديدة بحلول العام 2035، وهو إجراء أساسي في الصفقة الأوروبية الخضراء المعتمدة في آذار/مارس 2023، على الرغم من تحفظ ألمانيا.

وقال لوك شاتيل، رئيس منصة “بلاتفورم أوتوموبيل” الثلاثاء، إن “المخاطر التي تواجه الصناعة الأوروبية حاليا” تنبع “من خيار سياسي وعقائدي، وليس تكنولوجيا”.

ويرى فاعلون في مجال الصناعة أن المستهلكين لا يشترون سيارات كهربائية لأنها باهظة الثمن. لذلك، اعتبر الرئيس التنفيذي لشركة رينو فرنسوا بروفوست أنه يجب السماح بالسيارات الهجينة القابلة للشحن (التي تجمع بين محرك حراري وبطارية كهربائية) والوقود الحيوي لما بعد العام 2035، والحد من “موجة معايير السلامة وإزالة الكربون”.

تم اختيار العام 2035 موعدا بهدف الوصول إلى استخدام سيارات صديقة للبيئة بنسبة 100% بحلول العام 2050، وهو عام الحياد المناخي (معدل عمر السيارة 15 عاما)، بحسب كريستوف بيريّا، الرئيس التنفيذي لشركة فاليو لتوريد السيارات. ورأى بيريّا أن “تحدي المناخ لم يتغير”، ولكن “معارض السيارات فارغة”، وبالتالي يجب تعزيز “المرونة” لإنعاش السوق.

– ماذا عن أسعار السيارات؟ –

ارتفعت أسعار السيارات الجديدة في فرنسا بنسبة 24% بين عامي 2020 و2024، وفقا لدراسة أجراها معهد “موبيليتيه” ونُشرت في أيار/مايو.

وبحسب الدراسة، لا يُمثل “التوجه نحو الكهرباء” سوى 6 في المئة من هذه الزيادة البالغة 24%، وكذلك تضخم التكاليف. ويُعزى نصف هذه الزيادة إلى زيادة هوامش الأرباح والانتقال إلى فئات أعلى من السيارات.

وتحدث توماس أوثاياكومار من منظمة “فونداسيون بور لا ناتور إيه لوم” (مؤسسة للطبيعة والبشرية) غير الحكومية، عن “تحوّل متزايد نحو سيارات الدفع الرباعي (SUV) في الطرازات المطروحة” ما يجعل السيارات الجديدة بعيدة المنال بالنسبة الى الطبقة المتوسطة.

وقالت ماريليز ليون “تخلت الشركات المصنعة بخبث عن السيارات ذات الأسعار المعقولة لصالح السيارات الأغلى ثمنا”.

واشتكت ديان شتراوس من منظمة “النقل والبيئة” غير الحكومية من أن “سيارات كبيرة جدا، ومكلفة جدا، ومجهزة جدا” عززت أرباح شركات تصنيع السيارات في بداية العشرية الثانية من القرن الحادي والعشرين.

