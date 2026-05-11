“إعمار” تعلن زيادة مبيعات العقارات في الإمارات بنسبة 22% خلال الربع الأول من 2026

afp_tickers

1دقيقة

أعلنت شركة إعمار العقارية ارتفاع إجمالي مبيعاتها العقارية إلى 22,4 مليار درهم في الربع الأول من العام 2026، مسجلة نموا بنسبة 16% على أساس سنوي، وفق ما أفادت في بيان الإثنين.

وقالت الشركة إن المبيعات العقارية داخل الإمارات شكّلت الجزء الأكبر، إذ بلغت 20,1 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 22%.

وأشار البيان إلى أن قطاع الضيافة والترفيه حقّق أداء “مستقرا” خلال الربع المذكور، رغم تأثره في آذار/مارس بالحرب في الشرق الأوسط. وبلغت إيرادات القطاع مليار درهم إماراتي، وهو ما يقارب مستويات الربع الأول من العام الماضي، فيما سجل متوسط إشغال فنادق الإمارات خلال الفترة نفسها 69%.

م ل