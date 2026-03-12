“إف بي آي” يحقق في إطلاق نار دامٍ بجامعة في فرجينيا باعتباره “عملا إرهابيا”

أعلن مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كاش باتيل أن إطلاق النار الذي وقع الخميس في جامعة أولد دومينيون بولاية فرجينيا، وأسفر عن مقتل شخصين أحدهما المنفّذ وإصابة شخصين آخرين، يجري التحقيق فيه باعتباره “عملا إرهابيا”.

وقال باتيل في بيان نُشر على منصة إكس إن فرقة العمل المشتركة لمكافحة الإرهاب التابعة للمكتب تنسّق مع السلطات المحلية بشأن الهجوم الذي شنه شخص مسلح وتم إيقافه “بفضل مجموعة من الطلاب الشجعان الذين تدخلوا وأخضعوه – وهي خطوة أنقذت بلا شك أرواحا إلى جانب الاستجابة السريعة من قبل قوات إنفاذ القانون”.

وأوردت عدة وسائل إعلام أميركية أن مطلق النار يدعى محمد بايلور جالو (36 عاما)، وهو عضو سابق في الحرس الوطني أقرّ بذنبه عام 2016 لمحاولته تقديم الدعم لتنظيم الدولة الإسلامية. وبحسب المصادر نفسها، فقد حُكم عليه بالسجن 11 عاما، وأُفرج عنه عام 2024.

وألغت جامعة أولد دومينيون الدروس لبقية اليوم.

حوادث إطلاق النار في المدارس والجامعات مأساة متكررة في الولايات المتحدة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى سهولة الحصول على الأسلحة النارية.

