“إكس” تعلق استخدام بيانات مستخدميها الأوروبيين لتدريب برنامجها للذكاء الاصطناعي

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علقت منصة “إكس” الاجتماعية استخدامها للبيانات الشخصية الخاصة بمستخدميها الأوروبيين لغايات تدريب برنامجها للذكاء الاصطناعي، وفق تقرير أصدرته المفوضية الايرلندية لحماية البيانات، بعد انتقادات كثيرة طالت هذه الممارسة.

وقالت المفوضية الايرلندية التي تعمل نيابة عن الاتحاد الأوروبي، في بيان الخميس إنها “ترحب بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه مع إكس لكي تعلّق استخدامها للبيانات الشخصية لمستخدميها الأوروبيين” من أجل “تدريب برنامجها للذكاء الاصطناعي +غروك+ Grok”.

وقد استخدمت شبكة التواصل الاجتماعي التابعة للملياردير إيلون ماسك، البيانات الشخصية لمستخدميها الأوروبيين في الفترة ما بين 7 أيار/مايو و1 آب/أغسطس، بحسب المفوضية الايرلندية لحماية البيانات التي اتخذت إجراءات قانونية في ايرلندا بسبب انتهاك قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن حماية البيانات.

وقال رئيس المفوضية ديس هوغان في البيان إن هذه المنظمة التي تعمل بالتعاون مع الهيئات التنظيمية الأوروبية، “تواصل فحص مدى امتثال معالجة هذه البيانات للقواعد العامة لحماية البيانات”.

وأوضحت منصة “إكس” في منشور الجمعة “سنواصل العمل مع مفوضية حماية البيانات بشأن +غروك+ والمواضيع الأخرى المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، كما كنا نفعل منذ العام الماضي”.

وتواجه المنصة شكاوى في ثماني دول أوروبية بسبب استخدامها “غير القانوني” للبيانات الشخصية العائدة لمستخدميها في برنامج للذكاء الاصطناعي، بحسب بيان صادر عن منظمة “نويب”.

وكتبت هذه المنظمة غير الحكومية التي تتخذ مقراً في فيينا “لم تبلغ إكس مستخدميها مسبقاً بأنّ بياناتهم الشخصية تُستخدم لتدريب الذكاء الاصطناعي”.

وطلبت “نويب” من المفوضية الأوروبية اتخاذ “إجراء طارئ” في هذا الموضوع، قائلة “يبدو أن معظم الأشخاص اكتشفوا الإعداد الافتراضي الجديد بفضل رسالة لأحد المستخدمين في 26 تموز/يوليو”.

داك/جك/ب ح