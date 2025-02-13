“إكس” تقدم تعويضا لترامب على تعليق حسابه عام 2021 (إعلام)

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توصلت شبكة التواصل الاجتماعي “إكس” (تويتر سابقا) التي يملكها إيلون ماسك إلى اتفاق مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعوضه بموجبه بعشرة ملايين دولار على تعليق حسابه عام 2021، وفق ما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال.

وعلقت تويتر حساب الملياردير الجمهوري بعد ساعات من هجوم مئات من أنصاره على مبنى الكابيتول في واشنطن في السادس من كانون الثاني/يناير، معتبرة أن دونالد ترامب حرّضهم.

واستمر التعليق لمدة عامين تقريبا، قبل أن يرفعه إيلون ماسك الذي أصبح المساهم الأكبر في تويتر في تشرين الثاني/نوفمبر 2022.

في الأثناء، أقام ترامب دعوى قضائية على تويتر ورئيسها التنفيذي آنذاك جاك دورسي الذي غادر المجموعة. ورفضت الدعوى في مرحلة أولى، لكنه استأنف القرار عام 2022.

وخلال الحملة الرئاسية الأخيرة، تقارب إيلون ماسك بشكل كبير من المرشح الجمهوري، وخصص 277 مليون دولار من ثروته الشخصية لدعم مطور العقارات السابق.

وبحسب ما أوردت صحيفة وول ستريت جورنال الأربعاء، فكر محامو ترامب بداية في إسقاط الدعوى القضائية من دون الحصول على تعويض، قبل أن يقرروا في النهاية التوصل إلى تسوية ودية مع المنصة التي غيرت اسمها إلى “إكس”.

اتصلت وكالة فرانس برس بالشبكة الاجتماعية لكن الأخيرة لم ترد على الفور.

وفي قرار صدر الاثنين، وافقت محكمة استئناف فدرالية على طلب تقدم به محامو دونالد ترامب بإنهاء الدعوى القضائية.

في نهاية كانون الثاني/يناير الماضي، وافقت شركة ميتا أيضا على تعويض الرئيس الأميركي بمبلغ 25 مليون دولار، بسبب تعليق حسابه على فيسبوك عام 2021.

ومنذ العام الماضي، سعى معظم مجموعات التكنولوجيا الكبرى إلى الحفاظ على علاقاتها مع دونالد ترامب الذي دعا بدوره العديد من قادة القطاع إلى احتفال تنصيبه في كانون الثاني/يناير.

تو/ح س/الح