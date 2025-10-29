“إنفيديا” أول شركة في العالم تصل قيمتها إلى خمسة تريليونات دولار

أصبحت “إنفيديا” لصناعة الشرائح الإلكترونية المستخدمة في الذكاء الاصطناعي أول شركة في العالم تصل قيمتها إلى خمسة تريليونات دولار الأربعاء، وسط ثقة المستثمرين بأن الذكاء الاصطناعي سيكون وراء موجة جديدة من الابتكار والنمو.

وارتفع سعر سهم شركة التكنولوجيا العملاقة التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا بنسبة 4,91% إلى 210,90 دولارا مع بدء التداول في وول ستريت، لتتجاوز القيمة السوقية لـ”إنفيديا” عتبة غير مسبوقة.

ويأتي ارتفاع قيمة أسهم الشركة بعدما حققت مبيعات قوية بشكل متواصل ومع سلسلة اتفاقات جديدة تشمل شراكة مع “نوكيا” الأوروبية أُعلنت الثلاثاء، إضافة إلى التوقعات أن يكون بإمكان الشركة قريبا استعادة إمكانية الوصول إلى الصين.

يتوقع أن يتوجّه الرئيس التنفيذي لـ”إنفيديا” جين-سون هوانغ هذا الأسبوع إلى كوريا الجنوبية على هامش قمة التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) حيث سيجتمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع نظيره الصيني شي جينبينغ فيما يتوقع أن يتم بحث المسائل المرتبطة بتطوير الذكاء الاصطناعي.

ولا تباع رقائق “إنفيديا” الإلكترونية حاليا في الصين نظرا إلى قرارات حظر صادرة عن الحكومة الصينية ومخاوف مرتبطة بالأمن القومي والتوترات التجارية القائمة بين الولايات المتحدة والصين.

تفضّل إدارة ترامب مقاربة دقيقة لبيع الرقائق الإلكترونية المستخدمة في الذكاء الاصطناعي إلى بكين، لكنها تواجه شكوكا من شخصيات متشددة حيال الصين من مختلف الأطياف السياسية، تفضّل تدابير حظر أكثر تشددا على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

أعلنت “إنفيديا” عن سلسلة شراكات في الأسابيع الأخيرة منها نية لاستثمار ما يصل إلى 100 مليار دولار في “أوبن أيه آي” المطوّرة لـ”تشات جي بي تي” خلال السنوات المقبلة.

وأفادت بأنها ستستثمر خمسة مليارات دولار في شركة “إنتل” المنافسة للشرائح الإلكترونية والتي تواجه صعوبات، ردا على رغبة إدارة ترامب في إعادة صناعة أشباه الموصلات بشكل أكبر إلى الولايات المتحدة.

وتنتج “إنفيديا” وحدات متطورة لمعالجة الرسومات تشغّل معظم أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي، بما فيها تلك التي تقف خلف “تشات جي بي تي” ونماذج لغوية كبيرة.

