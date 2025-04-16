“إيرميس” تصبح أكبر شركة من حيث القيمة السوقية في مؤشر كاك 40

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تجاوزت مجموعة “إيرميس” الفرنسية للسلع الفاخرة منافستها العملاقة الفرنسية “ال في ام اتش”، لتصبح أكبر شركة من حيث القيمة السوقية عند إغلاق مؤشر “كاك 40” الرئيسي لبورصة باريس.

وبلغت قيمة أسهم “إيرميس” في البورصة 248,6 مليار يورو (282,19 مليار دولار)، مقابل 244,39 مليار يورو (277,41 مليار دولار) لـ”ال في ام اش”، أهم شركة متخصصة بالسلع الفاخرة في العالم، بحسب حسابات وكالة فرانس برس.

وهذه النتيجة تجعل “إيرميس” أكبر شركة من حيث القيمة السوقية في مؤشر “كاك 40″، ولكن أيضا ثالث أكبر شركة في أوروبا، خلف شركة “ساب” الألمانية الناشرة للبرمجيات ومجموعة “نوفو نورديسك” الدنماركية المصنّعة للأدوية.

وسُجّلت هذه النتيجة بعد هبوط حاد في البورصة الثلاثاء لمجموعة “ال في ام تش”، غداة نشر نتائجها للربع الأول من السنة والتي اعتبر محللون أنها مخيبة للآمال.

وبعد معاناة المجموعة عام 2024 من تراجع للطلب في الصين، إحدى أسواقها الرئيسية، تواجه أيضا انعدام اليقين الجيوسياسي، لا سيما في الولايات المتحدة، حيث تعاني “انخفاضا طفيفا” في إيراداتها، بحسب الشركة، وزيادة في الرسوم الجمركية. ومنذ بداية كانون الثاني/يناير، انخفضت أسهم “ال في ام اتش” بأكثر من 23%.

أما شركة “إيرميس” فلا تواجه أزمة. منذ الأول من كانون الثاني/يناير، ارتفعت قيمة اسهمها بنسبة 1,5% في مؤشر “كاك 40” وهو تقدم ملحوظ في وضع تزداد صعوبته بالنسبة إلى قطاع السلع الفاخرة، بعد مرحلة ازدهار شهدها خلال المرحلة التي أعقبت كوفيد-19.

ونجحت “إيرميس” المشهورة عالميا بحقيبتي كيلي وبيركين وأوشحتها الحرير، في مقاومة التباطؤ في الطلب العالمي على السلع الفاخرة بشكل أفضل من منافسيها.

ويعود ذلك إلى تصنيفها في فئة المجموعات “الفاخرة جدا”، إذ يشتري سلعها زبائن “فاحشو الثراء”، مقارنة بتصنيف “فاخر” فقط لـ”ال في ام اتش”، وفق ما قال رئيس أنشطة السوق في “ساكسو بنك فرنسا” أندريا تويني لوكالة فرانس برس.

فكز-امب/رك/غ ر