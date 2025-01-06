“إير فرانس” تمدد تعليق رحلاتها الجوية إلى إسرائيل ولبنان

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أعلنت شركة الخطوط الجوية الفرنسية (إير فرانس) الاثنين تمديد تعليق رحلاتها إلى إسرائيل ولبنان “بسبب الوضع الأمني”.

وقالت الشركة لوكالة فرانس برس “تمدد الخطوط الجوية الفرنسية تعليق رحلاتها بين مطار باريس شارل ديغول وتل أبيب (إسرائيل) حتى 17 كانون الثاني/يناير 2025 ضمنا. تم تعليق الرحلات بين باريس شارل ديغول وبيروت (لبنان) حتى 31 كانون الثاني/يناير 2025 ضمنا”.

وأضافت أن “استئناف العمليات سيبقى خاضعا لتقييم الوضع” و”سيتم إبلاغ الزبائن المعنيين بشكل فردي وسيتم تقديم حلول التأجيل أو التعويض لهم”.

علقت الخطوط الجوية الفرنسية رحلاتها إلى بيروت بعد الانفجار المتزامن في أنحاء لبنان لأجهزة اتصال (بايجر) كان يستخدمها آلاف من عناصر حزب الله في 17 أيلول/سبتمبر. كما علقت الشركة رحلاتها إلى تل أبيب من باريس في 30 أيلول/سبتمبر.

من جانبها، مددت ترانسافيا تعليق رحلاتها إلى تل أبيب حتى 27 كانون الثاني/يناير ضمنا، حسبما أعلن متحدث باسم الشركة التابعة لمجموعة الخطوط الجوية الفرنسية-كيه إل إم الاثنين. أما الرحلات إلى بيروت فهي متوقفة حتى نهاية الموسم الجوي الشتوي، أي نهاية شهر آذار/مارس، بحسب المصدر نفسه.

ويتواصل تعليق رحلات شركة لوفتهانزا الألمانية إلى تل أبيب حتى 31 كانون الثاني/يناير على الأقل.

تك/ح س