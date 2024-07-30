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“إير فرانس” و”ترانسافيا” تستأنفان رحلاتهما إلى بيروت الأربعاء

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تعتزم شركتا الطيران إير فرانس وترانسافيا فرانس استئناف رحلاتهما إلى بيروت الأربعاء انطلاقا من فرنسا، وفق ما أفاد متحدّث باسم مجموعة إير فرانس-كاي إل إم الثلاثاء وكالة فرانس برس.

وكانت الشركتان أعلنتا الإثنين تعليق رحلاتهما إلى لبنان ليومين على خلفية مخاوف من تصعيد عسكري بين إسرائيل وحزب الله.

وأوضح المتحدث أنه “في هذه المرحلة، من المرتقب استئناف الرحلات الجوية بين باريس-شارل ديغول وبيروت في 31 تموز/يوليو 2024” بالنسبة لإير فرانس، لافتا إلى أن هذا القرار “ينطبق أيضا على ترانسافيا فرانس” التي تسيّر رحلات إلى لبنان انطلاقا من باريس ومرسيليا وليون ونيس.

وأشار المصدر إلى أنه “تم اتّخاذ تدابير تجارية تتيح للزبائن من أصحاب الحجوزات لرحلات من بيروت أو إليها مرتقبة قبل الرابع من آب/أغسطس 2024، تأجيل سفرهم أو إلغاءه من دون أي تكاليف”.

وتبادلت إسرائيل وحزب الله اللبناني الغارات الجوية وإطلاق الصواريخ الثلاثاء، بعد أن توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو برد “قاس” على ضربة في الجولان المحتل نُسبت للحزب وأسفرت عن مقتل 12 فتى وفتاة، ما أثار مخاوف من تمدّد الحرب الدائرة في قطاع غزة إلى لبنان أو المنطقة بأسرها.

إضافة إلى إير فرانس وترانسافيا، علّقت شركات طيران عدة رحلاتها إلى بيروت، بينها الألمانية لوفتهانزا حتى الخامس من آب/أغسطس.

كذلك أعلنت الخطوط الجوية الملكية الأردنية وشركة الطيران التركية “صن اكسبرس” تعليق رحلاتهما إلى بيروت حتى 30 تموز/يوليو ضمنا.

تك/ود/ب ق

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