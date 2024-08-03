“إير فرانس” و”ترانسافيا” تمددان تعليق الرحلات إلى بيروت حتى الثلاثاء

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قرّرت شركتا “إير فرانس” و”ترانسافيا فرانس” تمديد تعليق رحلاتهما إلى بيروت حتى 6 آب/أغسطس على الأقل “بسبب الوضع الأمني”، وفق ما أعلنت الشركة الأم “إير فرانس-كا إل إم” السبت.

وعلّقت الشركتان خدماتهما إلى العاصمة اللبنانية منذ 29 تموز/يوليو، وسط خاوف من تصعيد عسكري بين إسرائيل وحزب الله. وقال ناطق باسم “إير فرانس” لوكالة فرانس برس إن الرحلات مع تل أبيب “مستمرة بصورة طبيعية”.

وأضاف الناطق السبت أن “أي استئناف للخدمات سيخضع لتقييم على أرض الواقع” مشيرا إلى أن الركاب الذين لديهم حجوزات يمكنهم إعادة التذاكر من دون أي كلفة إضافية.

وبالإضافة إلى “إير فرانس” و”ترانسافيا”، علّقت العديد من شركات الطيران رحلاتها إلى بيروت بما فيها “لوفتهانزا” الألمانية التي سيبقى قرارها ساريا حتى 5 آب/أغسطس. كما أعلنت الشركة ومجموعة “إيتا” الإيطالية الخميس تعليق رحلاتهما إلى تل أبيب لأيام عدة.

وتتزايد المخاوف من اشتعال الوضع في الشرق الأوسط بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية في طهران في عملية نسبت إلى إسرائيل واغتيال القيادي البارز في حزب الله فؤاد شكر في ضربة إسرائيلية قرب بيروت، وسط توعّد إيران والمجموعات المدعومة منها بالردّ.

تك/الح/ص ك