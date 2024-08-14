“إيزي جيت” تلغي أكثر من 200 رحلة من البرتغال وإليها عشية إضراب مرتقب

afp_tickers

1دقيقة

أعلنت شركة “إيزي جيت” البريطانية منخفضة الكلفة الأربعاء أنها ألغت أكثر من 200 رحلة من البرتغال وإليها بسبب إضراب مرتقب لطواقم الطائرات في هذا البلد.

وأفادت الشركة فرانس برس بأنها ألغت 232 من بين 1138 رحلة متأثّرة بالإضراب المقرر بين الخميس والسبت.

وعرضت “إيزي جيت” تعويض الركاب أو حجز رحلات بديلة لهم.

وأمرت الحكومة البرتغالية شركات الطيران بالمحافظة على حد أدنى لعدد الرحلات المتوجهة إلى جزيرة ماديرا.

وتسيّر “إيزي جيت” أيضا رحلات إلى العاصمة لشبونة وبورتو (شمال) وفارو في ألغارفي (جنوب).

وأعلنت نقابة تمثّل طواقم الطائرات المتمركزين في البرتغال عن الإضراب أواخر تموز/يوليو سعيا لتحسين ظروف عملهم.

وقال رئيس اتحاد SNPVAC ريكاردو بيناروياس لوكالة فرانس برس “تتدهور ظروف العمل بشكل دائم”، مشيرا إلى ساعات العمل الطويلة ونقص الموظفين. كذلك، يطالب الموظفون المضربون بزيادة مكافآتهم.

وأعلنت النقابة الاثنين أن على شركة الطيران أن تظهر “حسا منطقيا” بدلا من إلغاء الرحلات.

لف/لين/غ ر