“إيسار إيروسبايس” الألمانية تفوز بأول عقد مع وكالة الفضاء الأوروبية

أعلنت شركة “إيسار إيروسبايس” الألمانية الناشئة الأربعاء فوزها بأول عقودها لإطلاق الأقمار الاصطناعية من وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) والمفوضية الأوروبية، في خطوة متقدمة نحو توفير الوصول إلى الفضاء من أوروبا في قطاع تُهيمن عليه “سبايس إكس”.

تغطي هذه الاتفاقيات مهمتين ستُوكلان إلى منصة الإطلاق “سبكتروم” التي طورتها “إيسار إيروسبايس” ابتداءً من عام 2026، وفق بيان للشركة.

تُعدّ هذه الاتفاقات جزءا من مبادرة “Flight Ticket” (“تذكرة طيران”) الأوروبية التي تُتيح لوكالة الفضاء الأوروبية والمفوضية الأوروبية حجز رحلات جوية مع شركات ناشئة أوروبية.

سيتم تشغيل الرحلات من منصة الإطلاق الجديدة في أندويا بالنروج.

وقد حُدّد عميلان حتى الساعة: الشركة الفرنسية الناشئة “إنفينيت أوربيتس”، ومقرها تولوز، والتي ستختبر من خلال مشروعها “توم أند جيري” قمرين اصطناعيين قادرين على المناورة معا لتطوير خدمات الصيانة والفحص في المدار.

وكذلك الشركة الهولندية “إيزيسبايس” المتخصصة في الأقمار الصناعية الصغيرة والتي ستقود مهمة “كاسيني” لإطلاق حمولات تجريبية للاتصالات ورصد الأرض. 

وقال دانيال ميتزلر، الرئيس والمؤسس المشارك لشركة إيسار إيروسبايس، في البيان إن “هذه الاتفاقية تؤكد ثقة المؤسسات الأوروبية بخدمات الإطلاق التي نقدمها، وتُظهر التزام أوروبا تجاه شركائها”.

تأسست شركة “إيسار إيروسبايس” عام 2018 بالقرب من ميونيخ، وتُطوّر منصات إطلاق صغيرة ومتوسطة السعة لسوق الأقمار الصناعية.

