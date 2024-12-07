“اختبار” عسكري خلف “جسم مضيء” أثار الفضول في سماء طهران (إعلام)

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أثار “جسم مضيء” رُصد في سماء طهران ومناطق محاذية في وقت مبكر السبت، فضول سكان العاصمة الإيرانية، بينما أكدت وسيلة إعلام محلية أنه مرتبط بـ”اختبار” أجراه الحرس الثوري.

وأظهرت صور متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي جسما يخترق السماء يتبعه خط من الدخان الأبيض اللون عند الفجر. وشوهد الجسم في سماء طهران ومدينة كرج الواقعة الى الغرب منها.

وأشارت وكالة تسنيم الى أن ما شوهد مرتبط بـ”اختبار (عسكري) في ظروف حقيقية” أجراه الحرس الثوري الإيراني.

ولم تقدم الوكالة أو الحرس تفاصيل بشأن طبيعة هذا “الجسم المضيء”، بينما رجّح بعض مستخدمي منصّات التواصل الاجتماعي أن يكون “صاروخا”.

وتؤدي القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري دورا مركزيا في البرنامج الصاروخي للجمهورية الإسلامية، والذي يثير ريبة الدول الغربية.

وفي تشرين الأول/أكتوبر، أطلقت إيران صواريخ على إسرائيل، في سياق توترات متصاعدة بين البلدين على خلفية الحرب في قطاع غزة.

رخ/ناش/كام