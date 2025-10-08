“اكسون موبيل” تعود إلى العراق بتوقيع اتفاقية مبادئ في القطاع النفطي

وقّعت وزارة النفط العراقية الأربعاء اتفاقية مبادئ مع شركة “اكسون موبيل” الأميركية، من شأنها أن تمهّد الطريق أمام تطوير حقل نفطي رئيسي في جنوب العراق.

وأعلن المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء محمّد شياع السوداني أن الأخير رعى “مراسم توقيع اتفاقية مبادئ (HOA) بين وزارة النفط وشركة اكسون موبيل الأميركية”.

وقال السوداني إن “الاتفاق يعد خطوة مهمة لمستقبل قطاع النفط في العراق، وتطوير العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأميركية”، مشددا على اهتمام حكومته “بالتعاون مع الشركات النفطية الكبرى، ولا سيما الأميركية منها للعمل في حقول النفط المهمة، ومنها حقل مجنون في البصرة”.

ولم يتضمن البيان تفاصيل الاتفاقية، إلا أن مصدرا في وزارة النفط قال لفرانس برس إنها ترمي إلى تطوير حقل مجنون النفطي في محافظة البصرة في جنوب البلاد.

وأشار إلى أن التوصل إلى اتفاق نهائي قد يستغرق بعض الوقت.

وكانت شركة شل البريطانية الهولندية قد انسحبت من حقل مجنون عام 2017، وانتقل تطويره إلى شركة حكومية.

وانسحبت شركة إكسون موبيل من العراق في العام 2024 بتوقفها عن تطوير حقل غرب القرنة-1 النفطي، أحد اكبر حقول العراق، والذي انتقل لاحقاً الى شركة صينية.

وشدد السوداني الأربعاء على “أهمية مساهمة شركة اكسون موبيل بتحديث البنية التحتية لتصدير النفط العراقي، وتنويع مصادر التصدير، واستخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيا في مجال الصناعة النفطية؛ من أجل النهوض بالقطاع النفطي وزيادة الإنتاج”.

وتخوض شركة تسويق النفط (سومو) مفاوضات مع إكسون موبيل للحصول على سعات خزنية في سنغافورة، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء العراقية الشهر الماضي.

ونقلت الوكالة عن مدير عام سومو علي نزار الشطري قوله أن “لشركة تسويق النفط تفاهمات وصلت إلى مراحل متقدمة جدا في احتمالية توقيع اتفاق مبادئ مع شركة إكسون موبيل للحصول على سعات خزنية في السوق الآسيوي من خلال خزانات تمتلكها الشركة في سنغافورة وغيرها من المواقع”.

ويُعدّ العراق الذي يوفّر النفط نحو 90% من عائداته، ثاني أكبر الدول النفطية في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، ويصدّر ما معدّله 3,5 ملايين برميل من النفط الخام يوميا.

