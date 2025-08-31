The Swiss voice in the world since 1935
حلول مناخية
أبحاث رائدة
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

“الأمن السيبراني” يؤكد أهمية التحديث الدوري للأجهزة لتفادي القرصنة

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

دعا مجلس الأمن السيبراني للإمارات مستخدمي البرامج والأنظمة الرقمية في الدولة إلى تحديث الأجهزة الإلكترونية، كونها الأكثر عرضة للاستهداف من قبل القراصنة والمحتالين خصوصا في الشبكات المفتوحة.

وأوضحت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن الأجهزة المذكورة تشمل الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب المحمولة والمتصفحات وأجهزة الواي فاي بالإضافة إلى أجهزة المنزل الذكي.

وأوضح المجلس، في تصريح لـ”وام”، أن التهديدات الإلكترونية تتطور باستمرار ما يجعل الأنظمة القديمة “بيئة مثالية للبرمجيات الخبيثة وسرقة البيانات واختراق الشبكات”.

م ل/

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
33 إعجاب
24 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

شارك في الحوار
8 إعجاب
11 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: مارك لويتينيغّر

ما هي تجربتك مع أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات؟

تواجه سويسرا أزمة سكن آخذة في التفاقم. برأيك، ما السبل الممكنة لتفادي هذه الأزمة؟

شارك في الحوار
60 إعجاب
66 تعليق
عرض المناقشة
مزيد من المناقشات

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية