“الأمن السيبراني” يؤكد أهمية التحديث الدوري للأجهزة لتفادي القرصنة

دعا مجلس الأمن السيبراني للإمارات مستخدمي البرامج والأنظمة الرقمية في الدولة إلى تحديث الأجهزة الإلكترونية، كونها الأكثر عرضة للاستهداف من قبل القراصنة والمحتالين خصوصا في الشبكات المفتوحة.

وأوضحت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن الأجهزة المذكورة تشمل الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب المحمولة والمتصفحات وأجهزة الواي فاي بالإضافة إلى أجهزة المنزل الذكي.

وأوضح المجلس، في تصريح لـ”وام”، أن التهديدات الإلكترونية تتطور باستمرار ما يجعل الأنظمة القديمة “بيئة مثالية للبرمجيات الخبيثة وسرقة البيانات واختراق الشبكات”.

