“الإمارات” تطالب بوينغ بطائرة ذات هيكل أطول وسط تأخيرات كلَفتها مليارات

أعلنت شركة طيران الإمارات الثلاثاء، أكبر ناقل جوي في الشرق الأوسط، أنها ستواصل الطلب من شركة بوينغ الأميركية تصميم طراز أكبر من الطائرات، كاشفة أن تأخير التسليم كلّفها أكثر من ستة مليارات دولار.

وتحتاج الشركة التي تُنظّم رحلات طويلة، إلى طائرة ذات حجم أكبر بدل طائراتها العملاقة من طراز إيرباص ايه 380 (A380) التي توقّف إنتاجها وستخرج من الخدمة تدريجيا.

وقال رئيس طيران الإمارات تيم كلارك خلال حديث مع الصحافيين في معرض دبي للطيران، إن الشركة تريد الآن من بوينغ دراسة تطوير نسخة من طرازها الجديد 777-9 ذات هيكل أطول.

وجاءت تصريحاته غداة إعلان شركته عن طلبية لشراء 65 طائرة إضافية من سلسلة بوينغ 777X.

وتأخّرت هذه السلسلة التي تضم طرازي 777-8 و777-9، نحو سبع سنوات عن الجدول الزمني المحدد، بعدما أجّلت شركة بوينغ موعد تسليمها مرة أخرى إلى العام 2027.

وأضاف كلارك “نريد أن نطلع بعناية على طول طراز 777-9″، موضحا “ما نريده هو أن يلتزموا بدراسة الأمر، وأن يكون لنا رأي في كيفية تصميمها”.

وتابع “سنواصل الضغط. أعتقد أنهم يدركون الحاجة، لكنهم عالقون في ما يتوجب عليهم القيام به حاليا”.

وتحاول بوينغ التغلب على مشاكل عدة تواجهها بينها مخاوف تتعلق بالسلامة بعد سلسلة حوادث تحطم دامية. وقد وافقت فقط حتى الآن على إجراء دراسة جدوى لتطوير طائرة 777X ذات هيكل أطول.

– “سوف نرى” –

تعدّ “طيران الإمارات” أكثر شركات الطيران شراء لطائرات بوينغ 777. وهي تنتظر تسلّم 315 طائرة بوينغ بعد طلبيتها الجديدة التي بلغت قيمتها 38 مليار دولار.

ونفى كلارك التكهنات بشأن طلبية لشراء لطائرات إيرباص من طراز A350-1000 خلال معرض دبي للطيران، أكبر حدث من نوعه في الشرق الأوسط، والذي يقام مرة كل عامين.

وبدا واثقا من إقبال شركات طيران أخرى على شراء نسخة من 777X ذات هيكل أطول.

وقال كلارك إن تحديث الأسطول الحالي في انتظار تسلّم طائرات بوينغ الجديدة كلّف شركة طيران الإمارات “ما يزيد قليلا عن ستة مليارات دولار”.

وأضاف أنه لا يضع اللوم كلّه على بوينغ لكنها ربّما تدرك تأثير هذا التأخير على شركة مثل طيران الإمارات.

وقال “ليس النقد هو ما يهمنا، بل أن نحصل على الطائرة”.

من جهة أخرى، قال النائب الأول لرئيس المبيعات والتسويق في بوينغ براد ماكمالن الاثنين إن الشركة ملتزمة دراسة تطوير هذا الطراز من الطائرات.

وفي اليوم نفسه، قالت “طيران الإمارات” إن تسليم طائرات 777X سيبدأ في الربع الثاني من العام 2027.

لكن كلارك يبدو حذراً إزاء ذلك، وقال “سوف نرى”.

