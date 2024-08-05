“الإمارات للألمنيوم” تنقل أول شحنة بوكسيت على سفينة تعمل بالغاز الطبيعي المسال

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أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم الاثنين نقل أول شحنة بوكسيت (أكسيد الألمنيوم المائي) على متن سفينة تعمل بالغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم، في خطوة وصفتها بـ”البارزة نحو تحقيق الحياد المناخي”، وفق ما نشرت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وتتوجه الشحنة من شركة “غينيا ألومينا كوربوريشن” التابعة للإمارات العالمية للألمنيوم في جمهورية غينيا، إلى أحد عملاء الشركة في الصين.

ويمكن للسفن التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال “خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 28 في المئة على أساس الانبعاثات الناتجة عن حرق الوقود من الخزان مقارنةً بالسفن التي تستخدم الوقود التقليدي، وفقاً لوكالة “SEA-LNG” وهي تحالف صناعي متعدد القطاعات.

وتشكل الانبعاثات الصادرة عن قطاع الشحن العالمي نسبة تتجاوز 2في المئة من إجمالي الانبعاثات في العام 2022، بحسب وكالة الطاقة الدولية.

ويتم نقل شحنة البوكسيت على متن السفينة “Ubuntu Empathy”، وهي سفينة تعمل بالغاز الطبيعي المسال مملوكة لشركة “AngloAmerican” وتستأجرها الإمارات العالمية للألمنيوم لعمليات الشحن.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: “يساهم الألمنيوم بشكل فعَال في الحد من البصمة الكربونية على مستوى العالم فهو معدن أساسي لبناء مجتمعات أكثر استدامة، ومن المهم أيضاً أن يتم إنتاجه ونقله وفقاً لأفضل ممارسات الاستدامة بما في ذلك عمليات شحن ملايين الأطنان من المواد الخام اللازمة لتصنيعه”.

بور/رض