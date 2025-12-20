“الإمارات للألمنيوم” توسع عملياتها في ألمانيا بأكثر من ستة أضعاف

1دقيقة

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم عن مشروع توسعة كبير لشركة “ليشتميتال” التابعة لها في ألمانيا، حيث ستسهم المنشأة الجديدة الواقعة بالقرب من مدينة هانوفر في توسيع عمليات إعادة التدوير لدى شركة ليشتميتال بأكثر من ستة أضعاف، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكرت الوكالة الرسمية مساء الخميس أنّ المشروع سيسهم في رفع قدرات فرز الخردة بنحو 110 آلاف طن سنوياً، وقدرات الصهر والصب بمقدار 153 ألف طن سنوياً.

وأشارت إلى أنّ تكلفة الاستثمارات لهذا المشروع تبلغ نحو 170 مليون دولار، ومن المتوقع أن تبدأ المنشأة عمليات الإنتاج بحلول عام 2028.

وتبلغ القدرة الإنتاجية لعمليات الصهر والصب لشركة “ليشتميتال” في هانوفر حالياً حوالي 30 ألف طن سنوياً، وتعد المنشأة الجديدة من المشاريع الأولى التي تجمع في موقعٍ واحد بين نظام متطور لفرز الخردة وتقنيات متقدمة لعمليات الصهر ونظام متكامل لاسترداد الملح من النفايات على مستوى العالم.

