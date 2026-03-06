“الاتحاد للطيران” تستأنف جدول رحلات محدود اعتبارا من الجمعة
أعلنت شركة “الاتحاد للطيران” استئناف جدول محدود للرحلات التجارية اعتبارا من الجمعة 6 آذار/مارس 2026، حيث ستشغّل رحلات بين أبوظبي وعدد من الوجهات الرئيسية.
وأفادت الشركة في بيان الجمعة بأنه “سيتم استيعاب المسافرين الذين لديهم حجوزات سابقة على هذه الرحلات في أقرب وقت ممكن، كما أصبحت التذاكر متاحة للبيع عبر موقعها”.
ودعت المسافرين إلى عدم التوجه إلى المطار ما لم يتم التواصل معهم مباشرة من قبل الاتحاد للطيران أو في حال امتلاكهم حجزا مؤكدا على إحدى هذه الرحلات الجديدة.
بور/دص