The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

“الاتحاد للطيران” تستأنف جدول رحلات محدود اعتبارا من الجمعة

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أعلنت شركة “الاتحاد للطيران” استئناف جدول محدود للرحلات التجارية اعتبارا من الجمعة 6 آذار/مارس 2026، حيث ستشغّل رحلات بين أبوظبي وعدد من الوجهات الرئيسية.

وأفادت الشركة في بيان الجمعة بأنه “سيتم استيعاب المسافرين الذين لديهم حجوزات سابقة على هذه الرحلات في أقرب وقت ممكن، كما أصبحت التذاكر متاحة للبيع عبر موقعها”.

ودعت المسافرين إلى عدم التوجه إلى المطار ما لم يتم التواصل معهم مباشرة من قبل الاتحاد للطيران أو في حال امتلاكهم حجزا مؤكدا على إحدى هذه الرحلات الجديدة.

بور/دص

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية