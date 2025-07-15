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“الاتحاد للطيران” تعلن عن سبع وجهات جديدة

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أعلنت “الاتحاد للطيران” توسيع شبكتها لتضم سبع وجهات جديدة إضافية، في إطار تعزيز الرحلات المباشرة من وإلى أبوظبي، وفق ما أعلنت الشركة الإماراتية في بيان الثلاثاء.

وقالت الناقلة إن الوجهات الجديدة هي ألماتي في كازاخستان وباكو في أذربيجان وبوخارست في رومانيا والمدينة المنورة في السعودية وتبليسي في جورجيا وطشقند في أوزبكستان ويريفان في أرمينيا.

ومن المقرر طرح التذاكر للبيع خلال الأيام المقبلة، على أن يبدأ تشغيل الرحلات في آذار/مارس 2026، فيما تنطلق رحلات المدينة المنورة في تشرين الثاني/نوفمبر 2025.

وبهذه الإضافات، يصل إجمالي عدد وجهات الاتحاد للطيران الجديدة للعام 2025  إلى 27.

م ل/كام

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية