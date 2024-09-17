“الاتحاد للطيران” تنقل 12 مليون مسافر خلال 8 أشهر

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أعلنت شركة “الاتحاد للطيران” الإماراتية الثلاثاء أنها نقلت 12 مليون مسافر خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، مقارنة بنحو 8,9 مليون مسافر خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الشركة في تقرير للإعلان عن النتائج الأولية لحركة المسافرين لشهر آب/أغسطس الماضي، أنها نقلت 1,7 مليون مسافر خلال الشهر المنصرم، فيما بلغ متوسط نسبة إشغال المقاعد 89 في المئة على مدار الشهر نفسه.

وقال الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران أنطونوالدو نيفيس “شهدت أعداد المسافرين على متن رحلاتنا خلال شهر آب/أغسطس نموا مهما مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس نمونا المستمر”.

وأضاف أن “عدد المسافرين خلال فترة 12 شهرا الماضية وحتى آب/أغسطس 2024، وصلت إلى 17 مليون مسافر، ما يعني زيادة بنسبة تقارب 70% عن النتائج المحققة خلال العام 2022”.