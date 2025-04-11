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“الاتحاد للطيران” تنقل 5 ملايين مسافر خلال الربع الأول من 2025

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أعلنت شركة “الاتحاد للطيران” أنها نقلت خمسة ملايين مسافر خلال الربع الأول من العام 2025، وفقا للنتائج الأولية لحركة المسافرين لشهر آذار/مارس.

وذكرت الناقلة الجوية في بيان الجمعة أن “الاتحاد للطيران نقلت 1.6 مليون مسافر خلال آذار/مارس بزيادة 14% عن الفترة نفسها من العام الماضي”.

وأضافت أنها “سجّلت متوسط عامل حمولة بلغ 87% في الربع الأول من العام، في مقابل 86% في الفترة نفسها من 2024، مع تعزيز القدرة الاستيعابية، وزيادة حجم الأسطول بنسبة 10%”.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة أنطونوالدو نيفيس إن “حركة المسافرين شهدت المزيد من النمو القوي عبر استقبال حوالي 20 مليون مسافر خلال 12 شهرا وذلك حتى نهاية آذار/مارس 2025”.

وأضاف أن “الشهر الماضي وحده شهد الإعلان عن تشغيل رحلات إلى وجهتين جديدتين إلى جانب زيادة عدد الرحلات إلى وجهات أخرى، ليصل عدد الوجهات التي من المقرر تسيير رحلات إليها خلال 2025 إلى 16 وجهة”.

بور/كام

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية