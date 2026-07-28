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“التجارة العالمية” تصدر حكما ضد تركيا في نزاع مع الصين بشأن السيارات الكهربائية

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أصدرت منظمة التجارة العالمية حكما ضد تركيا في نزاع يتعلق بالرسوم المفروضة على السيارات الكهربائية الصينية المستوردة، وفق ما أفاد تقرير الثلاثاء.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2024، قدمت بكين شكوى ضد تركيا بعد فرض أنقرة رسوما جمركية إضافية بنسبة 40 في المئة على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين.

وخلص جهاز تسوية المنازعات التابع لمنظمة التجارة العالمية في تقريره، إلى أن الرسوم الإضافية “تتعارض” مع اتفاقات تجارية مختلفة تعود إلى العام 1994.

ويمكن للطرفين تقديم استئناف إلا أن مسار الطعن متوقف منذ أواخر 2019 بسبب عرقلة الولايات المتحدة لتعيين القضاة.

ابو/الح

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