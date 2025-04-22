The Swiss voice in the world since 1935
تسجيل الدخول

“السوربون أبوظبي” و”الدراسات السياسية” بباريس يطلقان برنامج تبادل طلابي

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

وقعت جامعة السوربون -أبوظبي مذكرة تفاهم مع معهد الدراسات السياسية بباريس (سيانس بو) بشأن إقامة شراكة دولية استراتيجية وإطلاق برنامج تبادل ثقافي بين المؤسستين، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الثلاثاء.

وذكرت الوكالة أنّ مذكرة التفاهم تنص على تقديم فرصة لما يصل إلى 10 طلاب من المؤسستين في مرحلة ما بعد التخرج أو قبلها، للدراسة خارج البلد الأم للطالب في كل عام دراسي.

وقالت مديرة جامعة السورربون- أبو ظبي ناتالي مارسيال بْراز إن البرنامج “يهدف إلى تقديم تجربة قيمة وغنية للطلاب من الدولتين، وإن هذا التعاون ينسجم مع رسالة الجامعة المتمثلة في توفير تجارب تعليمية مميزة وعالمية، والارتقاء برحلة التعلم لطلابها”.

وتعمل المؤسستان على استكشاف سبل التعاون المتاحة، بما فيها برامج تبادل أعضاء الهيئة التدريسية، وبرامج تدريس اللغات المكثفة، والدورات القصيرة لشهادات الإدارة التنفيذية للمختصين، وبرامج الدراسة في الخارج، والبرامج البحثية والثقافية المشتركة، والاستضافة المشتركة لورش العمل والمؤتمرات، بحسب الوكالة الإماراتية.

بور-هت/رض

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
381 إعجاب
269 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: زينو زوكّاتيلّي

هل سمعت يومًا شيئًا غريبًا عن سويسرا أثار اهتمامك؟

هل هناك حكاية عن سويسرا أثارت اهتمامك؟ شاركنا وشاركينا بها، فقد نقوم بتسليط الضوء عليها في مقال قادم!

شارك في الحوار
52 إعجاب
30 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل الديمقراطيات المباشرة أكثر عرضة للتضليل الإعلامي؟

من المتوقع أن تؤثر موجة المعلومات المضللة بشكل خاص على الديمقراطيات المباشرة، مثل سويسرا أو العديد من الولايات الأمريكية.

شارك في الحوار
57 إعجاب
85 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية