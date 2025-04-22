“السوربون أبوظبي” و”الدراسات السياسية” بباريس يطلقان برنامج تبادل طلابي

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وقعت جامعة السوربون -أبوظبي مذكرة تفاهم مع معهد الدراسات السياسية بباريس (سيانس بو) بشأن إقامة شراكة دولية استراتيجية وإطلاق برنامج تبادل ثقافي بين المؤسستين، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الثلاثاء.

وذكرت الوكالة أنّ مذكرة التفاهم تنص على تقديم فرصة لما يصل إلى 10 طلاب من المؤسستين في مرحلة ما بعد التخرج أو قبلها، للدراسة خارج البلد الأم للطالب في كل عام دراسي.

وقالت مديرة جامعة السورربون- أبو ظبي ناتالي مارسيال بْراز إن البرنامج “يهدف إلى تقديم تجربة قيمة وغنية للطلاب من الدولتين، وإن هذا التعاون ينسجم مع رسالة الجامعة المتمثلة في توفير تجارب تعليمية مميزة وعالمية، والارتقاء برحلة التعلم لطلابها”.

وتعمل المؤسستان على استكشاف سبل التعاون المتاحة، بما فيها برامج تبادل أعضاء الهيئة التدريسية، وبرامج تدريس اللغات المكثفة، والدورات القصيرة لشهادات الإدارة التنفيذية للمختصين، وبرامج الدراسة في الخارج، والبرامج البحثية والثقافية المشتركة، والاستضافة المشتركة لورش العمل والمؤتمرات، بحسب الوكالة الإماراتية.

بور-هت/رض