“العربية للطيران” تطلق رحلات جديدة من رأس الخيمة إلى موسكو

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أعلنت شركة “العربية للطيران”، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إطلاق رحلات جديدة الجمعة تربط مطار رأس الخيمة الدولي بمطار موسكو دوموديدوفو الدولي.

وقالت الشركة الجمعة إن الخدمة الجديدة ستنطلق “اعتبارا من 27 أيلول/ديسمبر 2024، بمعدل ثلاث رحلات أسبوعيا، ما يعزز الرحلات المباشرة بين المدينتين والتي ستسهم في دعم حركة السفر والسياحة بين المدينتين”.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة عادل العلي “يسرنا إطلاق رحلاتنا الجديدة إلى موسكو مباشرة من رأس الخيمة، ما يؤكد التزامنا المستمر بتطوير شبكة وجهاتنا الدولية من الإمارة”.

وتوفر شبكة وجهات “العربية للطيران” الحالية من رأس الخيمة للمسافرين رحلات مباشرة إلى عدد من المدن الرئيسية، بما في ذلك القاهرة وإسلام آباد ولاهور وبيشاور وكاليكوت.