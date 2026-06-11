“الفارس الشهم 3″ و”الأعمال الخيرية العالمية” تطلقان برنامج “خطوة أمل” لتصنيع وتركيب الأطراف الصناعية

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أطلقت عملية “الفارس الشهم 3″، بالتعاون مع هيئة الأعمال الخيرية العالمية، برنامج الأطراف الصناعية “خطوة أمل”، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الخميس.

واعتبرت الوكالة البرنامج “مبادرة إنسانية متخصصة تستجيب لحالات البتر الناجمة عن الأحداث التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة، وتهدف إلى تركيب الأطراف الصناعية العلوية والسفلية للمصابين النازحين، بما يعيد إليهم القدرة على الحركة”.

وتنطلق المرحلة الأولى من البرنامج في مدينة العريش بتحديد موعد لإجراء الفحص السريري الدقيق وتقييم الحالة، ثم أخذ المقاسات الدقيقة للطرف المفقود لضمان أعلى درجات التطابق، وصولاً إلى بدء عملية التصنيع وفق أعلى المعايير الفنية والطبية.

وترتكز المرحلة الثانية على توظيف التكنولوجيا لتجاوز التحديات الميدانية داخل قطاع غزة، حيث يتم تصنيع الطرف الصناعي بدقة متناهية وإرساله جاهزاً للمستفيد داخل القطاع.

وينتقل البرنامج في مرحلته الثالثة من الاستجابة الطارئة إلى مسار التمكين المستدام، عبر توطين صناعة الأطراف الصناعية داخل قطاع غزة، وتوفير مراكز متخصصة للتصنيع.

هت