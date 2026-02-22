“الهلال الأحمر” يقدم 50 مليون درهم لدعم “وقف أم الإمارات للأيتام”

قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 50 مليون درهم (13,6 مليون دولار) لدعم حملة “وقف أم الإمارات للأيتام” التي أطلقتها هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر – أوقاف أبوظبي، على ما أودت وكالة أنباء الإمارات (وام) الأحد.

وذكرت الوكالة الرسمية أنّ التبرع “يرسخ ثقافة العطاء وتعزز ريادة الإمارات في مجال العمل الإنساني عالمياً”.

وتهدف حملة “وقف أُمّ الإمارات للأيتام” إلى توفير مصدر تمويل مستدام لرعاية الأيتام يضمن لهم مستقبلاً أكثر استقراراً، ويرتقي بجودة حياتهم في المجالات المختلف، بحسب الوكالة.

