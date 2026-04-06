“ايرآسيا” ترفع أسعار التذاكر وتخفض عدد الرحلات

afp_tickers

2دقائق

أعلنت شركة “ايرآسيا” (AirAsia) التي تعد أكبر شركة طيران منخفض التكلفة في جنوب شرق القارة، الإثنين، رفع أسعار التذاكر وخفض عدد الرحلات الرحلات للتخفيف من تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وقالت الشركة التي تتخذ من ماليزيا مقرا، إنّها ألغت حتى اليوم حوالى 10 في المئة من مجمل رحلاتها الجوية.

ولا تزال الرحلات الأخرى تسير وفق المخطط له، خصوصا تلك المتجهة إلى البحرين التي تشكّل محطة رئيسية في سياق توسيع الشركة شبكتها إلى خارج جنوب شرق آسيا. ومن المقرّر أن تطلق الشركة المنامة رسميا كأول مركز لها في الشرق الأوسط، في حزيران/يونيو.

وقال مؤسس ايرآسيا توني فرنانديز إنّ ارتفاع الأسعار، حتى في قطاع الرحلات الجوية منخفضة التكلفة، “لا يمكن تفاديه”، مشيرا إلى أنّ الشركة ستخفض عدد الوجهات “حيث نعتقد أنّنا لا نستطيع تغطية تكلفة الوقود”.

وقامت العديد من شركات الطيران الدولية بزيادة رسوم الوقود منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط بهجمات الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 شباط/فبراير. وفي سياق ردودها، أغلقت طهران بشكل شبه كامل مضيق هرمز الذي يعد شريانا حيويا لإمدادات الطاقة في العالم، ما تسبب بارتفاع أسعار النفط والغاز بشكل حاد.

جهي/ناش/كام