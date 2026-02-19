“اير فرانس-كاي ال ام” تسجل أرباحا قياسية سنة 2025

أعلنت مجموعة “اير فرانس-كاي ال ام” الخميس عن أرباح سنوية صافية بقيمة 1,75 مليار يورو بلغت مستوى قياسيا للشركة التي تركّز على العروض الممتازة وهي استفادت من تراجع أسعار الوقود.

وارتفعت عائدات المجموعة الفرنسية الهولندية بنسبة 4,9 % إلى معدّل قياسي بلغ بدوره 33 مليار يورو في ظلّ ما اعتبرته “بيئة محفوفة بالصعوبات”، فيما ازداد عدد الركّاب بواقع 5 % إلى 102,8 مليون.

وتشكّل هذه الأرقام زيادة بخمس مرّات عما حقّقته الشركة في 2024 عندما تفادى الكثير من السياح العاصمة الفرنسية في ذروة الموسم بسبب دورة الألعاب الأولمبية وتسبّب ارتفاع قيمة الدولار في تراجع العائدات باليورو.

وارتفع الهامش التشغيلي الذي يعدّ عاملا أساسيا للربحية بنسبة 1 % إلى 6,1 % وتتوقّع المجموعة ارتفاعه إلى 8 % في خلال السنوات الثلاث المقبلة.

غير أن صافي الديون ارتفع بدوره بمعدّل مليار يورو العام الماضي ليبلغ 8,4 مليارات. ولم تأت الشركة على ذكر أيّ توزيع للأرباح، وهي مبادرة لم تتخذها منذ 2008.

