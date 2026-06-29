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“بريتيش أميريكان توباكو” تستغني عن 5500 من موظفيها في العالم

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أعلنت مجموعة “بريتيش أميريكان توباكو” (BAT) العملاقة لصناعة منتجات التبغ الاثنين عزمها على الاستغناء عن 5500 من موظفيها في مختلف أنحاء العالم في إطار “برنامج تحوّل” يتيح لها توفير 600 مليون جنيه إسترليني (792 مليون دولار) بحلول سنة 2028.

وتوقع بيان للشركة المنتجة لأصناف عدة أبرزها “لاكي سترايك” و”دنهيل” أن “تكون هذه التغييرات أدت بحلول نهاية السنة إلى خفض بنحو 5500 وظيفة على مستوى العالم”، مضيفة أن “نحو 3500 وظيفة” أخرى “نُقلت إلى شركاء استراتيجيين”.

وبذلك، تطال عملية إعادة الهيكلة ما مجموعه تسعة آلاف موظف، أي نحو 20 في المئة من أصل موظفي “بريتيش أميريكان توباكو” البالغ عددهم 47 الفا.

وأوضح البيان أن الخطة التي أُطلِق عليها عنوان Fit2Win، تهدف إلى جعل الشركة “أكثر مرونة، ومنضبطة من حيث التكاليف، ومبتكرة”.

 زاب/ب ح/ع ش

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