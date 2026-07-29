“بي إم دبليو” تعتزم الاستغناء عن ثمانية آلاف وظيفة بنهاية 2027

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تعتزم “بي إم دبليو” الاستغناء عن ثمانية آلاف وظيفة بنهاية سنة 2027، بحسب ما أفاد مصدر في الشركة وكالة فرانس برس الأربعاء، لتنضم بذلك إلى مجموعات في قطاع صناعة السيارات في ألمانيا أعلنت إجراءات تقشف في مواجهة المنافسة الصينية والرسوم الأميركية.

قال المصدر إن “بي ام دبليو” ستعرض على نحو نصف موظفيها في ألمانيا خيار المغادرة الطوعية، سعيا لإلغاء ثمانية آلاف وظيفة بنهاية العام المقبل.

وأوضح المصدر لفرانس برس أن حوالى 40 ألفا من بين نحو 85 ألف موظف دائم لدى “بي إم دبليو” في ألمانيا، سيتلقون إخطارا بالعرض بدءا من تشرين الأول/أكتوبر، موضحا أن ذلك لا يشمل العاملين في خطوط الانتاج.

وقال “سيتم في نهاية المطاف تقليص القوة العاملة بحوالى ثمانية آلاف موظف بنهاية 2027. نحن نخطط على هذا الأساس”.

وتوظّف الشركة العملاقة نحو 154 ألف شخص في العالم، لكن خيار المغادرة الطوعية سيُطرح على ذوي الوظائف المكتبية في ألمانيا، وفقا للمصدر الذي كشف أن الخطة استغرقت نحو ستة أسابيع من التفاوض بين مجلس الإدارة ومجلس العمل في “بي إم دبليو”.

وتسعى شركات صناعة السيارات الألمانية الى خفض النفقات في ظل تقلّص هوامش الربح في قطاع السيارات الكهربائية، والمنافسة الشرسة من الشركات الصينية، والرسوم الجمركية الأميركية.

وفي اتجاه مشابه، سبق لشركة لشركة “فولكسفاغن” أن كشفت أنها تدرس الاستغناء عن 100 ألف وظيفة في العالم، بينما تطرح “مرسيدس-بنز” برنامجها الخاص للمغادرة الطوعية.

ونقل أحد موظفي “بي ام دبليو” حضر اجتماعا عاما للعاملين مع الرئيس التنفيذي للشركة ميلان نيدليكوفيتش، تأكيد الأخير أن الوضع الراهن حرج، وتحميله المسؤولية بشكل جزئي الى القواعد الأوروبية التي تفرض بيع سيارات كهربائية رغم تذبذب الطلب عليها، والقيود الجمركية المتزايدة على الصادرات في مختلف أنحاء العالم.

ورأى نيدليكوفيتش أن ما يجري حاليا هو “تبديل جذري في قواعد اللعبة… هذه أيضا من تبعات الشروط السياسية التي تحلّق خارج سرب الأسواق”.

وأكد المكتب الاعلامي للشركة وجود خطة إعادة هيكلة تشمل الموظفين الإداريين، من دون تقديم أي تفاصيل بشأنها.

– تراجع في الصين –

وبفضل قرارها مبكرا بالإبقاء على انتاج السيارات العاملة بالبنزين والديزل، يُنظر إلى “بي إم دبليو” على أنها في وضع أفضل من منافسيها في الظروف الراهنة، إذ تجنبت تحولات استراتيجية مكلفة، وحافظت على نمو مبيعاتها من السيارات الكهربائية.

لكن الشركة كشفت في حزيران/يونيو أن أداءها في الصين جاء دون المتوقع، في ظل المنافسة الشرسة وتباطؤ الاقتصاد.

وكانت تسليمات “بي إم دبليو” من المركبات في الصين العام الماضي عند أدنى مستوى لها منذ 2017، وانخفضت بنسبة 30 بالمئة على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة حتى حزيران/يونيو.

وقال رئيس فرع ولاية بافاريا لنقابة “آي جي ميتال يونيون” العمالية هورست أوت، وهو عضو في مجلس الإشراف على الشركة، إن “بي ام دبليو تردّ حاليا على التراجع في السوق الصينية، بينما تعمل بشكل موازٍ على تعزيز القدرة التنافسية لمواقعها الألمانية”.

لكنه حذّر من أن “ما تلحظه الاتفاقات الجماعية غير قابل للتفاوض”.

– “ضغط هائل” –

ومن المتوقع أن يسهم برنامج الاستغناء عن الوظائف في خفض نفقات “بي إم دبليو” بشكل ملموس بحلول عام 2028، بحسب المصدر، مع توقع التخلي عن القسم الأكبر منها العام المقبل.

وبعدما خفضت “بي ام دبليو” في حزيران/يونيو توقعاتها لأرباح مبيعات السيارات، ستفرض إجراءات إعادة الهيكلة تكاليف إضافية على الشركة خلال النصف الثاني من عام 2026.

وقال المصدر إن تكاليف هذه الإجراءات خلال هذه السنة قد تبلغ مئات الملايين من اليوروهات، مضيفا أن الرقم النهائي يبقى رهن حجم الإقبال على برنامج المغادرة الطوعية.

وتسلّط هذه الأحداث الضوء على المشكلات التي تعانيها صناعة السيارات في ألمانيا، أحد أبرز القطاعات في القوة الاقتصادية الأولى في الاتحاد الأوروبي.

واستغنت الشركات الصناعية في ألمانيا العام الماضي عن 124 ألف وظيفة، بحسب شركة الاستشارات “إي واي”، أي نحو ضعف الرقم المسجّل في 2024. واستأثر قطاع السيارات بالنصيب الأكبر من الوظائف التي جرى الاستغناء عنها.

وافتتحت “بي إم دبليو” العام الماضي مصنعا جديدا في المجر حيث تبقى كلفة الصناعة أقل. كما كشفت مرسيدس-بنز في تموز/يوليو عن توسعة لمصنعها في كيتشكيميت في البلاد ذاتها، ما ضاعف حجمه وجعله أكبر مصانعها في أوروبا.

وقال الرئيس التنفيذي لمرسيدس-بنز أولا كالينيوس خلال عرض النتائج المالية للشركة الثلاثاء، إن صناعة السيارات الألمانية تحتاج لتحقيق المزيد بموارد أقل، نظرا للمنافسة الدولية.

وقال “يمكن للقطاع بأكمله أن يستفيد من تحسين الإنتاجية، ولا جدال في ذلك”، مؤكدا أن “الضغط هائل” على القطاع.

فبو/هشا/كام