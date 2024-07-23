“بي بي سي” تعتزم تسريح 500 موظف بحلول نهاية آذار/مارس 2026

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تعتزم هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” تسريح 500 موظف بحلول نهاية آذار/مارس 2026، بعدما خفّضت عدد موظفيها بنسبة 10 % خلال السنوات الخمس الماضية (حوالى ألفين)، وفق ما أعلنت المجموعة الثلاثاء.

وفي مناسبة نشر تقريرها السنوي، قالت “بي بي سي” في بيان “بحلول نهاية آذار/مارس 2026، نتوقع أن نشهد تسريح 500 موظف”.

وبالإضافة إلى خطة الادخار السنوية البالغة 500 مليون جنيه استرليني (594 مليون يورو) التي أعلنت قبل عامين، تنفذ “بي بي سي” خطة إضافية لخفض الإنفاق بما يصل إلى 200 مليون جنيه استرليني (237 مليون يورو)، أعلنتها في آذار/مارس الماضي.

وتعرضت هيئة الإذاعة البريطانية، وهي مؤسسة رئيسية في المشهد السمعي البصري البريطاني، لانتقادات خصوصا من المحافظين الذين خسروا أمام حزب العمال في الانتخابات العامة التي جرت في 4 تموز/يوليو.

فمثل وسائل الإعلام التقلدية الأخرى، تخسر “بي بي سي” جمهورها الشاب الذي يتوجّه نحو المنصات والشبكات الاجتماعية، وذلك بالإضافة إلى تزايد التساؤلات عن طريقة تمويلها.

في آذار/مارس، أشار مديرها العام تيم ديفي إلى أن “بي بي سي” تدرس خيارات لإصلاح رسوم الترخيص، مصدر تمويلها الرئيسي، بعد العام 2028، عندما ينتهي الميثاق الحالي.

سيب/الح/لين