“بي بي سي” تعلن أنها أمام “تحد غير مسبوق” لتمويل محتواها

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أعلنت هيئة البث البريطانية (بي بي سي) الاثنين أنها تواجه “تحديا غير مسبوق” في تمويل محتواها بسبب انخفاض الإيرادات السنوية بمقدار مليار جنيه استرليني (1,3 مليار دولار) خلال 15 عاما.

وتقول “بي بي سي” إن إيراداتها انخفضت “بمقدار مليار جنيه استرليني سنويا بالقيمة الحقيقية”، أي بعد أخذ التضخم في الاعتبار، مقارنة بعام 2010، وفق خطتها الاستراتيجية 2025-2026.

ولفتت هيئة البث البريطانية العامة إلى أنه “من دون تدخل، سيكون من الصعب الحفاظ على الطموح الحالي وحجم المحتوى”.

ومن المتوقع أن تصل إيرادات المجموعة في 2025/2026 إلى 6,1 مليارات جنيه استرليني، مع عجز متوقع مقداره 33 مليون جنيه استرليني، بحسب الخطة الاستراتيجية.

وأكدت الخطة أن الهيئة حققت في الوقت نفسه “مكاسب كبيرة على صعيد الكفاءة، لا سيما من خلال إلغاء ألفَي وظيفة خلال السنوات الخمس الماضية”.

وأضافت “لكننا وصلنا إلى الحد الأقصى من المكاسب المستقبلية الكبيرة لهذه المقاربة”، مشيرة إلى أن هيئة البث البريطانية تواجه حاليا “تحديا غير مسبوق في تمويل المحتوى مع تراجع شراكات الإنتاج المشترك مع هيئات البث العالمية وشركات الإعلام في مختلف قطاعات الصناعة”.

ودعت “بي بي سي” الحكومة إلى ضمان “قدرتها على البقاء على المدى الطويل” من خلال “تمويل كافٍ وموثوق” يمكّنها من “تلبية الحاجات المتغيرة لجمهورها”.

وتواجه هيئة البث البريطانية منافسة متزايدة من المنصات الرقمية، وسط تحديات متنامية أمام نموذج تمويلها.

والأسبوع الماضي، أعلنت الهيئة أنها ستطلق “أكبر استطلاع رأي على الإطلاق” منذ إنشائها لسؤال جمهورها عن مستقبلها، على أمل الحصول على “مليون رد على الأقل”.

ويأتي إطلاق الاستبيان قبل المراجعة المقبلة للميثاق الملكي لهيئة الإذاعة البريطانية، والذي يستمر حتى عام 2027. ويحدد الميثاق أهداف هيئة الإذاعة البريطانية ومواصفاتها ويضمن استقلاليتها.

وتعتمد “بي بي سي” بشكل رئيسي في تمويلها على رسوم ترخيص التلفزيون التي تدفعها الأسر البريطانية.

زاب/جك/الح