“تنتقص من هيبة ترامب”.. إسرائيليون يدعون الرئيس الأمريكي لإنهاء حرب غزة

reuters_tickers

5دقائق

من ألكسندر كورنويل

تل أبيب (رويترز) – احتشد الآلاف من الإسرائيليين في تل أبيب مساء يوم السبت، مناشدين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض إنهاء الحرب على غزة وتأمين إطلاق سراح الرهائن.

وتجمع المتظاهرون في ميدان عام خارج مقر الجيش، ملوحين بالأعلام الإسرائيلية ورافعين لافتات بصور الرهائن. ورفع بعضهم لافتات كتب على إحداها “استمرار الحرب على غزة ينتقص من هيبة ترامب”.

وكتب على لافتة أخرى “أيها الرئيس ترامب.. أنقذ الرهائن الآن!”

وقال بوعز وهو من سكان تل أبيب يبلغ من العمر 40 عاما “نعتقد أن ترامب هو الرجل الوحيد في العالم الذي لديه نفوذ على بيبي.. الذي يمكنه إجبار بيبي على فعل ذلك”، في إشارة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي.

يتزايد الإحباط لدى كثير من الإسرائيليين من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي أمر الجيش بالسيطرة على مركز حضري رئيسي قد يكون الرهائن محتجزين فيه.

وتخشى أسر الرهائن وداعمون لها من أن يعرض الهجوم على مدينة غزة الرهائن للخطر، ويقول مسؤولون إسرائيليون إن هذا التخوف تشاركهم فيه القيادة العسكرية أيضا.

واتهمت أورنا نيوترا والدة جندي إسرائيلي قتل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 ويحتجز مسلحون جثته في غزة، الحكومة بالتخلي عن رعاياها.

وقالت خلال التجمع “نأمل حقا أن تدفع الولايات المتحدة كلا الجانبين للتوصل في نهاية المطاف إلى اتفاق شامل يعيدهم إلى الوطن”. ويحمل ابنها عمر الجنسية الأمريكية أيضا.

وتشهد تل أبيب مظاهرات أسبوعية يتزايد حجمها مع تزايد أعداد الذين يطالبون الحكومة بالتوصل إلى وقف إطلاق النار مع حماس من أجل إطلاق سراح الرهائن. وقال المنظمون إن مظاهرة السبت شارك فيها عشرات الآلاف. كما نظمت مظاهرة كبيرة في القدس.

* “لا هدف للحرب”

كان ترامب قد تعهد بإنهاء سريع للحرب في غزة خلال حملته الرئاسية، لكن بعد مرور نحو ثمانية أشهر على ولايته الثانية، لا يزال التوصل إلى حل بعيد المنال. وقال أمس الجمعة إن واشنطن منخرطة في مفاوضات “متعمقة للغاية” مع حماس.

وشنت القوات الإسرائيلية غارات مكثفة على ضواحي مدينة غزة، حيث يواجه مئات الآلاف من الفلسطينيين شبح المجاعة بحسب مرصد عالمي للجوع. ويقر مسؤولون إسرائيليون بوجود أزمة جوع في غزة، لكنهم ينكرون أن القطاع يواجه مجاعة. وحذر الجيش الإسرائيلي اليوم المدنيين في مدينة غزة بالمغادرة والانتقال إلى جنوب القطاع.

ويوجد مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين يحتمون في المدينة التي كان يقطنها نحو مليون نسمة قبل الحرب.

وأظهر مقطع فيديو نشرته حركة حماس أمس الرهينة الإسرائيلي جاي جلبوع دلال (24 عاما) وهو يقول إنه محتجز في مدينة غزة ويخشى أن يقتل بسبب هجوم الجيش على المدينة. وأدانت جماعات حقوق الإنسان مثل هذه المقاطع المصورة للرهائن ووصفتها بأنها غير إنسانية. وتقول إسرائيل إنها حرب نفسية.

ولم تعد الحرب تحظى بالقبول بين بعض شرائح المجتمع الإسرائيلي، وتظهر استطلاعات الرأي أن معظم الإسرائيليين يريدون من حكومة نتنياهو اليمينية التفاوض على وقف دائم لإطلاق النار مع حماس يضمن إطلاق سراح الرهائن.

وقال بوعز “ليس للحرب أي هدف على الإطلاق، سوى العنف والموت”. وقال آدم (48 عاما) إنه صار من الواضح أن الجنود يرسلون إلى الحرب من أجل “لا شيء”.

وعرضت حماس إطلاق سراح بعض الرهائن مقابل وقف مؤقت لإطلاق النار بما يشبه الشروط التي تمت مناقشتها في تموز يوليو قبل انهيار المفاوضات التي كانت بوساطة أمريكية وعربية.

وقالت حماس اليوم مرة أخرى إنها ستفرج عن جميع الرهائن إذا وافقت إسرائيل على إنهاء الحرب وسحب قواتها من غزة.

ولن يقبل نتنياهو إلا باتفاق ينطوي على إطلاق سراح جميع الرهائن دفعة واحدة واستسلام حماس.

وقال رئيس الوزراء إن مدينة غزة معقل حماس والسيطرة عليها ضرورية لهزيمة الحركة التي اندلعت الحرب بعد هجومها على إسرائيل في أكتوبر تشرين الأول 2023.

ورغم إدراكها أنها لن يكون لها دور في إدارة غزة بعد انتهاء الحرب، ترفض حماس التخلي عن أسلحتها.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية)