“تنسنت” الصينية تعلن أنها تجرب نموذجها الخاص للذكاء الاصطناعي بجانب “ديب سيك”

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أعلنت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة “تنسنت” الاثنين أنها بدأت تجربة نموذجها الخاص بالذكاء الاصطناعي بعد دمج “ديب سيك” في بعض منتجاتها، قائلة إن هذه الخطوة من شأنها أن تجعل الاستجابات “أقرب إلى الطبيعة البشرية”.

وكانت شركة “ديب سيك” الصينية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي تصدرت عناوين الأخبار العالمية الشهر الماضي بعد أن كشفت عن روبوت الدردشة “ار 1” (R1) الذي يبدو أنه قادر على منافسة المنافسين الأميركيين مقابل جزء بسيط من التكلفة.

ومذاك، أعلنت سلسلة شركات صينية كبرى أنها ستدمج تقنية “ديب سيك” في منتجاتها.

والاثنين، قالت “تنسنت” في منشور على منصة التواصل “ويتشات” التي تمتلكها، إن مستخدمين مختارين لروبوت الدردشة “يوانباو” Yuanbao الخاص بها قد يوجهون استفسارات إما إلى “ديب سيك” وإما إلى نموذجها للذكاء الاصطناعي “هونيان ثينكر” (“Hunyuan Thinker”).

وقالت “تنسنت” بشأن طرح الاختبار التجريبي للبرنامج “بدعم من نموذجين للتفكير العميق، تصبح الإجابة على الأسئلة أكثر احترافية، والمنطق أقوى، والكتابة أكثر إنسانية”.

سعت شركة “تنسنت”، التي تدير أيضا تطبيق المراسلة “كيوكيو” كما تُعدّ جهة رئيسية في قطاع الألعاب عبر الإنترنت، إلى الاستحواذ على حصة أكبر من سوق الذكاء الاصطناعي المزدهرة في الصين.

ويبدو أن الشركة التي تتخذ من شنتشن مقرا، بدأت في البحث بدمج “ديب سيك” في منتجات متعددة، إذ أشار بعض مستخدمي الإصدار المحلي من “ويتشات” إلى إضافة وظيفة البحث بواسطة الذكاء الاصطناعي على التطبيق الأحد.

وأكد ناطق باسم تنسنت لوكالة فرانس برس أن التطبيق الذي يضم أكثر من مليار مستخدم نشط شهريا، “بدأ أخيرا اختبار الوصول التجريبي إلى +ديب سيك+”.

وتضفي هذه الخطوة زخما على المنافسة في قطاع البحث على الإنترنت في الصين بعد أن قالت شركة التكنولوجيا العملاقة “بايدو” الأحد إنها ستدمج “ديب سيك” في محرك البحث الرائد في السوق “لإثراء تجربة البحث وجعلها أكثر تنوعا”.

وفي الأسبوع الماضي، قالت شركة “بي واي دي” الصينية العملاقة في قطاع السيارات الكهربائية إنها ستدمج برنامج “ديب سيك” في مركباتها، لتحذو بذلك حذو شركات صناعة سيارات محلية أخرى مثل “جيلي” و”غرايت وول موتورز” و”ليبموتور”.

وعلى رغم الشهرة التي حققتها في الصين، تثير “ديب سيك” مخاوف في بعض البلدان على خلفية شكوك حول طريقة جمعها ومعالجتها للبيانات الشخصية للمستخدمين.

وأصبحت كوريا الجنوبية أحدث دولة تزيل برنامج الدردشة الآلية من متاجر التطبيقات المحلية الاثنين في انتظار إخضاعه لمراجعة أمنية، بعد خطوات مماثلة في إيطاليا وتايوان وأستراليا وبعض الولايات الأميركية.

لل-جي/جك/ب ق